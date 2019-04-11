Губернатор Иркутской области подал в суд на Думу Иркутска

Дума затягивает исполнение требования губернатора всеми способами
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил исковое заявление в суд на Думу Иркутска. Поводом для обращения стало явное уклонение Думы от принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата Григория Резникова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
28 февраля 2019 года на очередном заседании Дума Иркутска повторно рассмотрела заявление губернатора с требованием досрочного сложения полномочий депутата Резникова, но не приняла это решение. Вместо этого Дума обратилась к Сергею Левченко с просьбой направить дополнительные подтверждающие документы.
– Не возникает никаких сомнений в причинах таких решений – Думе необходимо затянуть процесс любыми способами, чтобы сохранить действующий депутатский корпус до очередных выборов. В качестве основания для непринятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата Дума сослалась на документ, определяющий порядок досрочного прекращения полномочий, принятый на местном уровне. Согласно документу, губернатору нужно представить дополнительные материалы в Думу на рассмотрение. Подчеркиваем, муниципальный акт не имеет под собой законных оснований, так как противоречит федеральному законодательству, – пояснила начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и аравительства Иркутской области Светлана Юзвак.
Информация о данных фактах была направлена Губернатором в прокуратуру Иркутской области. В ответ областная прокуратура сообщила о необходимости обжалования действий Думы Иркутска в судебном порядке.
- Дума, не принимая решения по существу, нарушает федеральный закон, поэтому обратиться в суд было необходимо для соблюдения принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, - заявляют в областном правительстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичная ситуация сложилась и в Бурятии, где глава Алексей Цыденов потребовал досрочного сложения полномочий улан-удэнского депутата Юрия Баданова из-за недостоверных сведениях о его доходах. Улан-Удэнский горсовет же отказал главе.
Губернатор Иркутской области подал в суд на Думу Иркутска
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 11.04.2019
Встреча прошла в микрорайоне Степной и началась с осмотра памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны
Власть, 11.04.2019
Законопроект прошёл одобрение на специальной комиссии
Спасатели делились опытом предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Сейчас их зарплата даже ниже, чем, к примеру, у директора дома культуры
Должность получил полковник Баир Хамагаев
Жалобу на коммуниста написали депутаты Курумканского района
За каток на сегодня проголосовали более 3 тысячи человек
Иркутяне подписывают необычную петицию в адрес президента
Распоряжение подписал Алексей Мишенин
Известный журналист начнёт собирать подписи
ТОСы просят помощи с водоводом, уличное освещение и участок леса
Будущий замминистра должен уметь работать в стрессовых условиях
По мнению Баира Жамсуева, есть несколько групп проблем, связанных с ТОР на Дальнем Востоке
Власть, 05.04.2019
Пётр Брыков написал заявление об увольнении на днях
Власть, 05.04.2019
За новых чиновников расплатится федеральный бюджет