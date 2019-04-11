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Губернатор Иркутской области подал в суд на Думу Иркутска

Губернатор Иркутской области подал в суд на Думу Иркутска
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Дума затягивает исполнение требования губернатора всеми способами

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил исковое заявление в суд на Думу Иркутска. Поводом для обращения стало явное уклонение Думы от принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата Григория Резникова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

28 февраля 2019 года на очередном заседании Дума Иркутска повторно рассмотрела заявление губернатора с требованием досрочного сложения полномочий депутата Резникова, но не приняла это решение. Вместо этого Дума обратилась к Сергею Левченко с просьбой направить дополнительные подтверждающие документы.

– Не возникает никаких сомнений в причинах таких решений – Думе необходимо затянуть процесс любыми способами, чтобы сохранить действующий депутатский корпус до очередных выборов. В качестве основания для непринятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата Дума сослалась на документ, определяющий порядок досрочного прекращения полномочий, принятый на местном уровне. Согласно документу, губернатору нужно представить дополнительные материалы в Думу на рассмотрение. Подчеркиваем, муниципальный акт не имеет под собой законных оснований, так как противоречит федеральному законодательству, – пояснила начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и аравительства Иркутской области Светлана Юзвак.

Информация о данных фактах была направлена Губернатором в прокуратуру Иркутской области. В ответ областная прокуратура сообщила о необходимости обжалования действий Думы Иркутска в судебном порядке.

- Дума, не принимая решения по существу, нарушает федеральный закон, поэтому обратиться в суд было необходимо для соблюдения принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, - заявляют в областном правительстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичная ситуация сложилась и в Бурятии, где глава Алексей Цыденов потребовал досрочного сложения полномочий улан-удэнского депутата Юрия Баданова из-за недостоверных сведениях о его доходах. Улан-Удэнский горсовет же отказал главе.


суд Иркутская область
 
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