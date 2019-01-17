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В Бурятии хотят брать деньги на Байкале с каждой машины

В Бурятии хотят брать деньги на Байкале с каждой машины
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Главная цель сбора - компенсация окружающей среде за негативное воздействие

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2018 года республиканский парламент согласился на необходимость туристического сбора с отдыхающих. Тогда на сессии депутаты одобрили законодательную инициативу в Госдуму.

Проект даёт возможность взимания платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, что в настоящее время не предусмотрено федеральным законодательством.

Предполагается, что оплату посещения туристических мест на Байкале будут собирать с приезжих, а не с местных жителей. Также планируется установить льготную категорию граждан. По мнению народных избранников, нововведение положительно скажется на экологии – деньги намереваются направить на благоустройство.

Сейчас стало известно, что недавно в Народном Хурале прошло рабочее совещание по проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об охране озера Байкал». Вёл совещание депутат Анатолий Кушнарёв.

- Речь идёт о введении туристского сбора за посещение побережья Байкала. Решение о том, что Народный Хурал выступит с подобной законодательной инициативой, было принято во время проведения Дней Бурятии в Совете Федерации в январе прошлого года. Законопроект получил предварительное одобрение Совета законодателей. Однако вопросы возникли к механизму реализации: кто и как будет взимать деньги с отдыхающих, - рассказали в пресс-службе парламента.

По словам министра туризма Мария Бадмацыренова, взимать деньги с туристов на территории, у которой нет хозяина, практически невозможно. В связи с этим в двух министерствах - туризма и природных ресурсов - разработали альтернативные варианты законопроекта.

Основная идея – переложить администрирование на особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального и местного значения. Преимущество этого подхода в том, что механизм здесь более понятен, сбором средств будут заниматься специалисты Бурприроднадзора. Важно, что проект закона об ООПТ уже получил одобрение Совета законодателей и поступил в Госдуму. Для того чтобы обеспечить должный охват, Мария Бадмацыренова предлагает создать ещё 15 ООПТ в Бурятии.

Собранными средствами будут распоряжаться сами ООПТ, они пойдут на благоустройство территорий и уборку мусора.

Как подчеркнул начальник отдела государственной экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия минприроды Бурятии Антон Будунов, главная цель сбора - компенсация окружающей среде за негативное антропогенное воздействие. Не секрет, что многие туристы оставляют после себя горы мусора, моют машины в водоёмах, а непотушенные костры становятся причиной лесных пожаров. То есть это скорее «не туристский, а заповедный сбор», отметил он.

Нужно отметить, что предлагается взимать определённую сумму с каждой машины, въезжающей на территорию ООПТ – на территорию возле Байкала. Ещё предстоит разработать правила посещения озера, в том числе определить круг льготников, которые могут проезжать бесплатно. Также освобождаются от уплаты сбора местные жители. И в ходе совещания прозвучало предложение заменить слово «проживающие» на «зарегистрированные». То есть, чтобы проехать шлагбаум, нужно будет показать паспорт с местной пропиской.

- Таким образом, закон по туристскому сбору не вносим, а продолжаем работу над уже внесённым в конце прошлого года в Госдуму законопроекту по ООПТ. Нашу общую позицию я донесу на итоговом совещании по Дням Бурятии, которое пройдёт в республиканском правительстве 17 января, - подвёл итоги совещания Анатолий Кушнарёв.
Байкал Народный Хурал
 
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