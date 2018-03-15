Сибирский полпред рассмотрел строительство перинатального центра в Улан-Удэ

Сегодня полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло провёл рабочее совещание по вопросу завершения строительства перинатальных центров в Улан-Удэ и Норильске



В обсуждении приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, представители министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, государственной корпорации «Ростех».



Полномочный представитель сказал: в ходе совещания, которое прошло в декабре 2017 года, было отмечено, что завершить строительство объектов в Улан-Удэ и Норильске и ввести их в эксплуатацию согласно установленным срокам не удастся.



- Президентом России дано поручение взять этот вопрос на особый контроль и принять необходимые меры для исправления сложившейся ситуации, – подчеркнул Сергей Меняйло.



На сегодняшний день по перинатальному центру в Улан-Удэ подписано заключение о соответствии объекта требованиям регламентов и проектной документации. На объекте завершены строительные работы, теперь необходимо завершить монтаж вентиляционного оборудования, установить медицинскую технику и оборудование, офисную мебель. Кроме этого, нужно завершить лицензирование его медицинской деятельности, в полном объёме осуществить передачу объекта в собственность региона.



По информации участников совещания, несмотря на смену генерального подрядчика темпы строительства перинатального центра в Норильске не снижались, работы на объекте велись без остановки, сообщает пресс-служба аппарата полпредства.



- В настоящее время климатические условия позволяют мобилизовать все ресурсы и продолжить наращивать темпы строительства, – отметил полпред. В первую очередь, следует увеличить количество рабочих на объекте и оперативно завершить закуп недостающего медицинского оборудования, добавил он.



- Следует понимать, что сроки больше сдвигаться не будут, поэтому все взятые обязательства по завершению строительства должны быть выполнены. Важно сделать всё возможное для того, чтобы перинатальные центры заработали в самое ближайшее время. Это наша первостепенная задача, – подчеркнул полномочный представитель.

