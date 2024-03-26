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Многодетная мать пожаловалась первому прокурору Бурятии

Многодетная мать пожаловалась первому прокурору Бурятии
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Женщине отказали в оформлении земельного участка

Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко по видеосвязи провёл личный приём жителей Тункинского района по вопросам соблюдения земельного закона.

Всего обратились шесть человек. Они поднимали вопросы расторжения договора купли-продажи земельного участка, оформления права собственности на землю, перевода её из одной категории в другую, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

- Так, поступило заявление многодетной матери об оказании содействия в оформлении земельного участка, поскольку ранее органом местного самоуправления ей в этом было отказано, - отметили в прокуратуре.

Все поступившие обращения поставлены на контроль, организованы проверки.
прокуратура земельные участки

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