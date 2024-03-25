В двух районах Улан-Удэ отключат свет

Электричества не будет на части Железнодорожного и Октябрьского районов



В Улан-Удэ для технического обслуживания трансформаторных подстанций будет произведено отключение электроэнергии по следующим адресам:

25 марта

- с 09:00 до 12:00 - п. Солнечный, ул. Сахюртинская, ул. Загустайская, ул.Кленовая (низ);

- с 14:00 до 17:00 – п Зеленхоз, ул. Третьякова, ул. Арбузова частично;

27 марта

- 9:00 до 12:00 - п. Зелёный, ул. Мостостроителей, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й проезды, Брусничный, 1-й, 2-й, 3-й проезды;

- с 13:00 до 17:00 – ДНТ «Терра»;

28 марта

- с 9:00 до 12:00 - частично ул. Загустайская, ул. Рождественская, ул. Балдано;

29 марта

- с 9:00 до 12:00 - ДНТ «Орбита», ул. Б. Лхасаранова, 11-42, ул. Орбитальная, 35-54, ул. Чудесная, 19-44, ДНТ «Орбита» 4 проезд;

- с 13:00 до 15:00 - ул. Богданова, ул. Детский санаторий.



По информации администрации Железнодорожного района, также 25 марта с 9:00 до 13:00 не будет электричества по ул. Загорская, 7-16, ул. Нестерова, 1-150, ул. Путиловская, 1-11, ул. Седова, 5-23, ул. Чайковского, 85-135, ул. Комарова, 61-79, ул. Бетховена, 41-55. А с 13:00 до 17:00 будет отключён свет по адресам: п. Восточный, ул. Королева, 1-6, ул. Чкалова, 2-4, торговый центр «Авиатор» по ул. Чкалова, 4, ул. Камова, 1-5, ул. Чкалова, 4а (административное здание), склад д/с №87 по ул. Чкалова, 7, гаражные кооперативы по ул. Камова.



Как сообщает администрация Октябрьского района, в связи с производством работ при выводе в ремонт ЛЭП и оборудования запланировано отключение электроэнергии 25 марта с 9:00 до 17:00 в п. Забайкальский, 13 квартал, 2-3, 14 квартал, 1-14, 15 квартал, 1-17, 17 квартал, 11-18, 18 квартал, 2-6, 19 квартал, 1-24, 20 квартал, 1-8.

