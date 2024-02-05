05 февраля

04 февраля

Популярное

В Бурятии организуют фестиваль активных этноигр

В Бурятии организуют фестиваль активных этноигр
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он состоится в Заиграевском районе

17 февраля в Бурятии состоится фестиваль активных этноигр «Асагад Наадам». Мероприятие проведут в селе Ацагат Заиграевского района.

Участниками станут до 24 команд по 6 человек от 18 лет. Им предстоит пройти этапы этноквеста: «Шарга урилдан» (катание на санях); «Тематические загадки»; «Духэриг» (командное); «Һээр шалган» (облегчённое разбивание костей); «Три карточки: песня, стих, танец»; «Шагай наадан»(командное); «Лепка бууз»; «Угадай напиток» и «Тухэриг».

Участники будут выступать в национальных костюмах. Вход для зрителей бесплатный, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия традиционные игры туризм фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Сагаалган в Бурятии разгуляется ветер
На Сагаалган в Бурятии разгуляется ветер
Общество, 05.02.2024
Республика будет находиться под влиянием череды атмосферных фронтов
В Бурятии организуют фестиваль активных этноигр
В Бурятии организуют фестиваль активных этноигр
Общество, 05.02.2024
Он состоится в Заиграевском районе
Учащиеся посвятят свои работы «Героям Бурятии»
Учащиеся посвятят свои работы «Героям Бурятии»
Общество, 05.02.2024
Участвовать могут студенты и школьники
В Бурятии прошёл турнир по традиционным играм
В Бурятии прошёл турнир по традиционным играм
Общество, 05.02.2024
За победу боролись учащиеся 2 районов республики
В Монголии участились случаи проникновения животных в города
В Монголии участились случаи проникновения животных в города
Общество, 05.02.2024
В стране проводятся мероприятия по подкормке диких животных
В Улан-Удэ провели первенство по интеллектуальным играм
В Улан-Удэ провели первенство по интеллектуальным играм
Общество, 05.02.2024
Победителем стала команда из школы №25
В Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летний юбилей
В Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летний юбилей
Общество, 05.02.2024
Именинница проживает в Кабанском районе
Лучники Бурятии выиграли 3 «золота» первенства России
Лучники Бурятии выиграли 3 «золота» первенства России
Общество, 05.02.2024
Всего на турнире спортсмены заняли 6 призовых мест
В Улан-Удэ на Мокрова не будет холодной воды
В Улан-Удэ на Мокрова не будет холодной воды
Общество, 05.02.2024
Водоснабжение отключат на 8 часов
В городе Бурятии открыли амбулаторию после капремонта
В городе Бурятии открыли амбулаторию после капремонта
Общество, 05.02.2024
Из федеральных и республиканских средств было выделено более 80 млн рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^