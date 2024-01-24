24 января

23 января

Популярное

Поликлиники Улан-Удэ получили передвижные мобильные комплексы

Поликлиники Улан-Удэ получили передвижные мобильные комплексы
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
На них врачи будут выезжать в отдалённые районы города

23 января поликлиники Улан-Удэ получили новые передвижные мобильные комплексы и автомобиль, оснащённый медицинским оборудованием. Распоряжением правительства Российской Федерации распределено 3 единицы передвижных медицинских комплексов и 1 единица автомобиля, укомплектованного медицинским оборудованием. Общая стоимость — 45,6 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.

Городской поликлинике № 6 вручили передвижной ФАП, оборудованный автономным электрогенератором, системой водоснабжения с электроподогревом, системой вентиляции, кондиционирования и отопления, а также системой противопожарной защиты. В составе медицинского оборудования передвижного ФАПа имеется укладка для экстренного восстановления функции дыхательной системы, дефибриллятор, гинекологическое кресло, анализаторы для исследования мочи, крови, а также оборудование для диагностики и оценки основных функций организма: электрокардиограф, тонометр, пульсоксиметр, спирометр. В составе мобильного ФАПа предусмотрено рабочее место врача (фельдшера), оснащённое персональным компьютером с USB-модемом для возможности подключения к сети «Интернет».

Городская поликлиника № 1 получила передвижной флюорографический кабинет, который предназначен для проведения массового скрининга населения в выездных условиях с целью раннего выявления заболеваний органов грудной клетки.

Городской поликлинике № 2 вручили передвижной маммографический кабинет для проведения профилактического медицинского осмотра.

Городская поликлиника № 3 получила автомобиль, укомплектованный медицинским оборудованием для оснащения мобильной медицинской бригады для проведения профилактического медицинского осмотра. Автомобиль оснащён экспресс-анализаторами уровня глюкозы, холестерина, тонометром для измерения внутриглазного давления, электрокардиографом портативным 6-ти канальным (с комплектом электродов для взрослых и детей), офтальмоскопом, отоскопом, автоматическим дефибриллятором, аппаратом портативным для ультразвуковой диагностики со стойкой с возможностью подключения датчиков, с комплектом датчиков для взрослых и детей (линейный датчик; конвексный датчик; секторальный датчик), креслом гинекологическим раскладным (разборным), холодильником для хранения лекарственных препаратов. В составе автомобиля предусмотрено автоматизированное рабочее место (ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»).

- Поступили мобильные флюорограф, маммограф, ФАП. Городские поликлиники будут также выезжать в ДНТ, СНТ, в отдалённые районы города, чтобы быть ближе к людям. Например, уже есть несколько случаев раннего выявления рака молочной железы, что позволяет вылечить заболевание. Эта приближённость позволяет сохранить здоровье наших граждан, — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Улан-Удэ Бурятия здравоохранение поликлиника

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии будут внедрять корпоративный демографический стандарт
В Бурятии будут внедрять корпоративный демографический стандарт
Общество, 24.01.2024
В республике заключены первые соглашения о социальном партнёрстве по реализации стандарта
Поликлиники Улан-Удэ получили передвижные мобильные комплексы
Поликлиники Улан-Удэ получили передвижные мобильные комплексы
Общество, 24.01.2024
На них врачи будут выезжать в отдалённые районы города
В селе Бурятии в Крещение пропала холодная вода
В селе Бурятии в Крещение пропала холодная вода
Общество, 24.01.2024
Теперь вместо неё из кранов течёт настоящий кипяток
В Улан-Удэ на светящихся животных обнаружили дефекты
В Улан-Удэ на светящихся животных обнаружили дефекты
Общество, 24.01.2024
С ними пообещали разобраться к Сагаалгану
Медики Бурятии рассказали о планировании беременности
Медики Бурятии рассказали о планировании беременности
Общество, 24.01.2024
Будущим родителям необходимо отказаться от вредных привычек
В Бурятии восстановили права работников Гарантийного фонда
В Бурятии восстановили права работников Гарантийного фонда
Общество, 24.01.2024
44 работникам сделали перерасчёт заработной платы
В Улан-Удэ росгвардейцы прошли курс по оказанию первой помощи
В Улан-Удэ росгвардейцы прошли курс по оказанию первой помощи
Общество, 24.01.2024
Обучение проходили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии
В Бурятии военнослужащих обучают на операторов беспилотников. Видео
В Бурятии военнослужащих обучают на операторов беспилотников. Видео
Общество, 24.01.2024
На практических занятиях отрабатывают сопровождение целей их поражение различными способами
«Сохну по тебе»: Улан-удэнцев взбудоражила провокационная реклама в центре города
«Сохну по тебе»: Улан-удэнцев взбудоражила провокационная реклама в центре города
Общество, 24.01.2024
Неоднозначные надписи на уличных баннерах вызвали ажиотаж в соцсетях
Лидер российских буддистов рассказал о жертвах Эрлик Хана
Лидер российских буддистов рассказал о жертвах Эрлик Хана
Общество, 24.01.2024
Хамбо Лама считает, что они понадеялись на удачу и здоровье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^