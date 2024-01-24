Поликлиники Улан-Удэ получили передвижные мобильные комплексы

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

На них врачи будут выезжать в отдалённые районы города



23 января поликлиники Улан-Удэ получили новые передвижные мобильные комплексы и автомобиль, оснащённый медицинским оборудованием. Распоряжением правительства Российской Федерации распределено 3 единицы передвижных медицинских комплексов и 1 единица автомобиля, укомплектованного медицинским оборудованием. Общая стоимость — 45,6 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



Городской поликлинике № 6 вручили передвижной ФАП, оборудованный автономным электрогенератором, системой водоснабжения с электроподогревом, системой вентиляции, кондиционирования и отопления, а также системой противопожарной защиты. В составе медицинского оборудования передвижного ФАПа имеется укладка для экстренного восстановления функции дыхательной системы, дефибриллятор, гинекологическое кресло, анализаторы для исследования мочи, крови, а также оборудование для диагностики и оценки основных функций организма: электрокардиограф, тонометр, пульсоксиметр, спирометр. В составе мобильного ФАПа предусмотрено рабочее место врача (фельдшера), оснащённое персональным компьютером с USB-модемом для возможности подключения к сети «Интернет».



Городская поликлиника № 1 получила передвижной флюорографический кабинет, который предназначен для проведения массового скрининга населения в выездных условиях с целью раннего выявления заболеваний органов грудной клетки.



Городской поликлинике № 2 вручили передвижной маммографический кабинет для проведения профилактического медицинского осмотра.



Городская поликлиника № 3 получила автомобиль, укомплектованный медицинским оборудованием для оснащения мобильной медицинской бригады для проведения профилактического медицинского осмотра. Автомобиль оснащён экспресс-анализаторами уровня глюкозы, холестерина, тонометром для измерения внутриглазного давления, электрокардиографом портативным 6-ти канальным (с комплектом электродов для взрослых и детей), офтальмоскопом, отоскопом, автоматическим дефибриллятором, аппаратом портативным для ультразвуковой диагностики со стойкой с возможностью подключения датчиков, с комплектом датчиков для взрослых и детей (линейный датчик; конвексный датчик; секторальный датчик), креслом гинекологическим раскладным (разборным), холодильником для хранения лекарственных препаратов. В составе автомобиля предусмотрено автоматизированное рабочее место (ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»).



- Поступили мобильные флюорограф, маммограф, ФАП. Городские поликлиники будут также выезжать в ДНТ, СНТ, в отдалённые районы города, чтобы быть ближе к людям. Например, уже есть несколько случаев раннего выявления рака молочной железы, что позволяет вылечить заболевание. Эта приближённость позволяет сохранить здоровье наших граждан, — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



