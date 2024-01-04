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Туристам в Бурятии продолжают угрожать лавины

Туристам в Бурятии продолжают угрожать лавины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Снежные массы могут сойти на севере республики

Жителей и гостей Бурятии предупредили о возможном сходе снежных масс в Северо-Байкальском районе. В четверг, 4 января, там сохранится лавиноопасная обстановка. А потому спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

Перед тем, как отправиться туда, нужно как минимум за 10 дней оставить заявку на официальном сайте МЧС, а также уточнить прогноз погоды и возможные риски. А ещё необходимо знать особенности маршрута, физически и технически быть готовым к горовосхождению и соблюдать меры безопасности. С собой следует взять лавинные зонд, рюкзак, датчик и аптечку.

Лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов.

Если же угол наклона превышает 45 градусов, то такие массы сходят практически при каждом снегопаде. Кроме того, на их устойчивость влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха и наступление холодов после тёплой погоды.
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