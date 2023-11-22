Врачи Бурятии рассказали о профилактике антимикробной резистентности

Специалисты Бурятской республиканской станции переливания крови в рамках недели борьбы с антимикробной резистентностью рассказали о проблеме, которая может затронуть каждого



На сегодняшний день в линейке антибиотиков существует более пятнадцати разных групп лекарственных средств. Кроме антибактериального, они обладают также противогрибковым, противоопухолевым действием. Широта выбора и расширенный спектр действия помогает эффективно бороться с инфекциями. Но в связи с доступностью противомикробных средств возникла новая проблема – устойчивость бактерий к антибиотикам. Её называют терминами «антибиотикорезистентность», «антимикробная резистентность».



Резистентность микроорганизмов к антибиотикам — сложная проблема. Она затрагивает каждого человека, так как лишает эффективности антибиотиков и других противомикробных препаратов, а это постепенно делает невозможным лечение инфекций.



Сегодня антимикробная резистентность признана одной из наиболее серьёзных угроз в области здравоохранения в мире. Эта проблема потенциально может затронуть каждого, независимо от возраста.



Для того, чтобы сдержать развитие антибиотикорезистентности, важно соблюдать правила:



1. Применять антибиотики только по назначению врача. Самоназначение лекарств приводит лишь к усугублению заболевания, так как зачастую инфекции могут вызываться не только бактериями, но и вирусами.



2. Строго следовать рекомендациям врача относительно дозировки и длительности курса лечения антибиотиками. Несоблюдения рекомендаций врача приведёт лишь к затягиванию заболевания и развитию резистентности. Также не стоит менять препарат на другой без указания врача, так как даже антибиотики одного класса могут воздействовать на разные виды бактерий. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, применяющих другие лекарственные препараты. Только врач может учесть их возможные взаимодействия и подобрать наиболее безопасный для конкретного человека антибиотик.



3. Не хранить антибиотики в домашней аптечке. Хранить оставшиеся препараты в аптечке не имеет смысла, так как вероятность того, что вам назначат тот же самый антибиотик крайне мала. При этом возрастает риск приёма просроченного препарата, который не только теряет эффективность, но и является токсичным для организма.



4. Не давать советов по приёму антибиотиков. Только врач может подобрать оптимальный антибиотик для конкретного случая. И даже если он помог вам, это вовсе не значит, что он поможет другому человеку.



Таким образом, устойчивость к противомикробным препаратам возникает, когда микробы развивают механизмы, которые защищают их от воздействия противомикробных препаратов. Антибиотикорезистентность — это случай устойчивости к противомикробным препаратам, когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам.





