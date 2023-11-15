76 штрафов ГИБДД «накопила» жительница Бурятии

Взыскивать долги пришлось судебным приставам



76 штрафов за нарушение правил дорожного движения с начала года накопила 23-летняя жительница Бурятии. Исполнительные документы о взыскании долгов на общую сумму 42 тысячи рублей поступили судебным приставам.



- 23-летняя нарушительница ездила без страхового полиса ОСАГО, не раз попадала в прицел камер дорожного видеоконтроля, превышая допустимую скорость и не останавливаясь на запрещающие сигналы светофора, - пояснили в УФССП России по Бурятии.



Поскольку должница игнорировала оплату штрафов, часть долга взыскали с её банковских счетов в принудительном порядке. Затем приставы применили меры принудительного исполнения, в частности, завели розыскное дело в отношении двух автомобилей, находящихся в собственности девушки. Только тогда она устроилась на работу и полностью уплатила оставшиеся долги.



