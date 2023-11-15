15 ноября

14 ноября

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В столице Бурятии разгребают последствия обильного снегопада

В столице Бурятии разгребают последствия обильного снегопада
Общество,  Фото:КГХ
В городе «пропесочили» уже более 80 участков

Вечером 14 ноября в столице Бурятии начался снег, который шёл всю ночь. Сотрудники комбината по благоустройству с раннего утра разгребают последствия обильных осадков. С 4:00 на улицы вышли 11 пескоразбрасывателей.

В ближайшее время подключить хотят ещё несколько таких машин, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Подсыпали уже более 80 участков на улицах Ербанова, Балтахинова, Борсоева, Ключевская, Николая Петрова, Ленина, Бабушкина, проспектах Строителей и 50-летия Октября и в сотых кварталах.


Кроме того, коммунальщики охватили Клеверную развязку, Удинский мост и дороги на Верхней Берёзовке и в Загорске. В течение дня должны сделать повторную подсыпку. Особое внимание уделяют местам с интенсивным движением. Это крутые спуски и подъёмы, перекрёстки и остановочные карманы.

Автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать скорость и дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на телефоны, а если есть возможность – вообще пересесть на общественный транспорт. Сообщить о необходимости подсыпки городских улиц улан-удэнцы могут, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу КБУ по телефонам 379-646 и 380-838.
снег дороги благоустройство уборка снега

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