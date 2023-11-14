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В Улан-Удэ пешеходы рискуют провалиться под землю из-за открытых люков

В Улан-Удэ пешеходы рискуют провалиться под землю из-за открытых люков
Общество,  Фото:ОНФ
Один из них уже месяц «маскируют» старым диваном

Ещё в начале октября в региональном отделении Народного фронта обратили внимание на ситуацию на улице Левитана. Там решили построить сети водоснабжения, чтобы обеспечить жильцов ближайших домов чистой водой в рамках одноимённого федерального проекта.

В итоге на Левитана воцарился настоящий хаос. Дорогу разрыли и на ней образовались огромные ямы. Открытые люки аккуратно «завуалировали» старой мебелью и досками. Повсюду лежали стройматериалы, но не было ни одного рабочего. Людям с лета приходится ходить и ездить по «окопам» и непролазной грязи.


 
Вообще завершиться работы должны к 1 ноября, а стартовали они в середине апреля. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик». «Фронтовики» обратились к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову с просьбой разобраться в этой истории. 

Спустя месяц с лишним проезжую часть всё-таки привели в порядок. Местные рассказали активистам, что её заасфальтировали. А вот с люками какая-то беда – некоторые из них на улице Самбуева по-прежнему открыты, а один всё так же «замаскирован» диваном.
 
Представители Народного фронта вновь призвали городские власти устранить недочёты. « Улицу надо обезопасить», – заявили общественники в официальном канале движения в Telegram.



дороги благоустройство Чистая вода ОНФ

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