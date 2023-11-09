В Бурятии выявят сильнейших армрестлеров ДФО и СФО

В Улан-Удэ пройдёт окружной отбор на чемпионат России
Уже сегодня в столицу Бурятии начали съезжаться участники чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по армрестлингу. Он состоится 11 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
- В личных и командных состязаниях сойдутся более 200 спортсменов из 9 регионов страны. Наша сборная отличается не только сильным составом, но и количественным. В неё вошли порядка 70 армрестлеров, - рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.
Программа соревнования
10:00-13:00 – Предварительные встречи
13:00-13:30 – Торжественное открытие
13:30-17:.00 – Предварительные и финальные встречи
17:00-18:00 – Награждение победителей и призёров
Отметим, по итогам этого отборочного чемпионата сильнейшие попадут на чемпионат и первенство страны следующего года.
Возрастное ограничение: 6+.
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