В Бурятии выявят сильнейших армрестлеров ДФО и СФО

В Улан-Удэ пройдёт окружной отбор на чемпионат России



Уже сегодня в столицу Бурятии начали съезжаться участники чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по армрестлингу. Он состоится 11 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



- В личных и командных состязаниях сойдутся более 200 спортсменов из 9 регионов страны. Наша сборная отличается не только сильным составом, но и количественным. В неё вошли порядка 70 армрестлеров, - рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.



Программа соревнования

10:00-13:00 – Предварительные встречи

13:00-13:30 – Торжественное открытие

13:30-17:.00 – Предварительные и финальные встречи

17:00-18:00 – Награждение победителей и призёров



Отметим, по итогам этого отборочного чемпионата сильнейшие попадут на чемпионат и первенство страны следующего года.



Возрастное ограничение: 6+.

