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В Улан-Удэ освятят храм в честь Богоявления Господня

В Улан-Удэ освятят храм в честь Богоявления Господня
Общество,  Фото:Улан-Удэнская и Бурятская епархия
Церковный обряд проведут в воскресенье, 19 ноября

19 ноября в Улан-Удэ состоится великое освящение нижнего Богоявленского храма Одигитриевского собора. Сейчас, после ремонта, завершается подготовка к его освящению. Под его обновлёнными сводами вновь зазвучат молитвы.

Как сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии, Одигитриевский собор возведён в 1741-1785 годах и является памятником архитектуры сибирского барокко. Это первое каменное здание города, расположенное в историческом центре, на правом берегу реки Уды вблизи её впадения в Селенгу. Тёплый нижний придел во имя Богоявления Господня был освящён 27 мая 1770 года святым Софронием, епископом Иркутским и Нерчинским. Верхний летний придел во имя Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия был освящён 3 мая 1785 года.

6 сентября 1929 года было издано постановление о закрытии собора. Всё церковное имущество было изъято, иконы уничтожены, здание передано под склад. В здании храма устроили курсы строительных кадров, а с конца 1935 года в соборе разместился музей. 20 декабря 1999 года верующим был передан нижний придел, а 30 мая 2000 года — верхний.

Собор восстанавливался всем миром. Был произведён капитальный ремонт внутри и снаружи храма, укреплены фундаменты, на колокольню подняты новые колокола. 1 августа 2004 года епископом Читинским и Забайкальским Евстафием был освящён нижний храм в честь Богоявления Господня, а 27 сентября 2004 года главный престол в честь иконы Божией Матери Одигитрия был освящён митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне Святейший патриарх). В 2004 году на территории прихода была построена трапезная и заложен храм в честь нерукотворного образа Христа Спасителя. С учреждением Улан-Удэнской и Бурятской епархии в 2009 году Одигитриевский храм стал её кафедральным собором.

- К сожалению, на протяжении последних пятнадцати лет в соборе не проводились необходимые ремонтные работы, - рассказали в епархии. - По благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа в соборе была заменена вся электрика, пожарная и охранная сигнализация, система отопления, а главное – был сделан капитальный ремонт стен: все слои старой штукатурки и краски сняли, поверхности выровняли, оштукатурили, покрасили в нежно голубой небесный цвет. Старая плитка пола заменена на гранит. Была изготовлена и закуплена новая храмовая мебель и богослужебная утварь, значительно переделан иконостас, храм украсился благолепными писанными иконами в красивых резных киотах.

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Бурятия православие освящение епархия Улан-Удэ

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