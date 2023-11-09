«Ломают кости»: Жителям Бурятии угрожают лавины



С выпадением снега на склонах гор в Бурятии образуются снежные массы и начинается лавиноопасный сезон. Потому собирающимся туда альпинистам, сноубордистам и лыжникам советуют заблаговременно узнать все особенности местности, чтобы быть готовыми к экстремальным ситуациям.



В республиканском агентстве ГО и ЧС напомнили: лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор со скоростью в 20-30 м/с. Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов. Если же угол наклона превышает 45 градусов, то такие массы сходят практически при каждом снегопаде.





Кроме того, на их устойчивость влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды. Вес лавины может достигать десятков и даже сотен тонн.



- Она обладает большой сокрушительной силой, сметая всё на своём пути, в том числе – жилые дома, расположенные у подножия гор, и унося множество человеческих жизней. А ещё разрушает инфраструктуру и засыпает дороги. Если человек оказался под лавиной, шансов на выживание остаётся мало – пласты снега настолько тяжёлые, что при ударе сразу ломают кости. Если пострадавшего быстро найдут и окажут ему квалифицированную медицинскую помощь, он сможет выжить, – отмечают в агентстве ГО и ЧС.



Перед походом в горы спасатели призывают зарегистрироваться в ГУ МЧС России по Бурятии и проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения. Помимо необходимого снаряжения, с собой нужно взять противолавинный рюкзак и лавинный датчик, который позволит специалистам найти вас под снегом. Заранее уточните места возможного схода снежных масс по маршруту следования и следите за изменением погоды.

