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Министерство туризма Бурятии рассказало, какие авиарейсы субсидируются в республике

Министерство туризма Бурятии рассказало, какие авиарейсы субсидируются в республике
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Тарифы на них «божеские»

В Бурятии субсидируются многие авиарейсы, сообщает министерство туризма РБ. «Благодаря предоставлению субсидий из федерального и региональных бюджетов, а также в рамках Единой дальневосточной авиакомпании жители республики могут летать со скидкой», - отметили в ведомстве. 

Из республиканского бюджета субсидируются маршруты из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо, а также полёты внутри Баунтовского района Бурятии. 

В Минтуризма предупредили, что «субсидированные билеты на некоторые рейсы предусмотрены только для льготной категории граждан». По данным «Байкал-Daily», речь идёт о молодых людях до 23 лет, женщинах старше 55 лет, мужчинах старше 60 лет и пр. При этом количество льготных тарифов на каждом рейсе ограничено. Но некоторые авиакомпании предоставляют собственные льготы для пассажиров.

Авиакомпания «Аврора» с партнёрами («Россия», «Якутия», «СиЛА») выполняет субсидированные рейсы из Улан-Удэ во Владивосток (от 6800 рублей), Красноярск (5500 руб.), Хабаровск (9355 руб.), Якутск (9355 руб.) и на остров Ольхон (Хужир, 1035 руб.).

«ИрАэро», RedWings и «КрасАвиа» летают в Благовещенск (6165 руб.), Южно-Сахалинск (7750 руб.), Иркутск (от 2200 руб.) и Томск (от 6200 руб.).

«КрасАвиа» летает из Улан-Удэ в Кызыл за 5500 рублей. Из Красноярска выполняются полёты в Нижнеангарск (5500 руб.) и Таксимо (9450 руб.).

Авиакомпания S7 Airlines из Улан-Удэ летает в Новосибирск (льготные категории граждан – 2500 рублей).

Smartavia по маршруту Улан-Удэ – Москва продаёт билеты для льготников за 6200 рублей, а для всех жителей Дальнего Востока - за 9200 руб.

Авиакомпания «Ангара» летает из столицы Бурятии в Нижнеангарск (5425 руб.) и Таксимо (6335 руб.).
Аэропорт "Байкал" авиация туризм

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