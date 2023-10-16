Осуждённые в улан-удэнской колонии покаялись и покрестились

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В колонию приехал иерей Владимир Чащин



В исправительной колонии строгого режима № 2 в Улан-Удэ несколько осуждённых покаялись и прошли обряд крещения.



- ИК-2 посетил окормляющий учреждение священнослужитель, настоятель храма иконы Божией Матери Владимирской села Сотниково иерей Владимир Чащин. Отец Владимир провёл обряд крещения осуждённых в православном храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, расположенном на территории исправительного учреждения, - сообщила пресс-служба УФСИН по Бурятии.



После обряда священнослужитель рассказал о ближайших христианских праздниках и обещал навестить принявших православную веру осуждённых.

