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Осуждённые в улан-удэнской колонии покаялись и покрестились

Осуждённые в улан-удэнской колонии покаялись и покрестились
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В колонию приехал иерей Владимир Чащин

В исправительной колонии строгого режима № 2 в Улан-Удэ несколько осуждённых покаялись и прошли обряд крещения.

- ИК-2 посетил окормляющий учреждение священнослужитель, настоятель храма иконы Божией Матери Владимирской села Сотниково иерей Владимир Чащин. Отец Владимир провёл обряд крещения осуждённых в православном храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, расположенном на территории исправительного учреждения, - сообщила пресс-служба УФСИН по Бурятии.

После обряда священнослужитель рассказал о ближайших христианских праздниках и обещал навестить принявших православную веру осуждённых. 
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