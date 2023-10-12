В этом году Анна Щербакова также стала двукратной победительницей чемпионата ФССП России и выиграла Кубок ФССП России
Спортсменка из Бурятии Анна Щербакова, выступив в составе сборной команды ФССП России, выиграла золотую медаль в ХХ-ом международном турнире по комплексному единоборству среди силовых структур «Спецназ мира против терроризма и наркоугрозы».
Анна работает младшим судебным приставом УФССП по Бурятии. Соревнования прошли в Московской области. За медали боролись сильнейшие российские бойцы и спортсмены из стран ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности), а также представители силовых структур Вьетнама.
На турнире Анна Щербакова провела два поединка в весовой категории до 65 килограммов, стартовав сразу с полуфинала, где за явным преимуществом во втором периоде досрочно оформила победу двумя пятибальными бросками в противостоянии с мастером спорта международного класса, чемпионкой мира по универсальному бою Кристиной Остапенко, которая представляла команду УФСИН России.
В финале Анна Щербакова досрочно победила спортсменку из Вьетнама Ву Тхи, завершив поединок в третьем раунде болевым на руку.
По итогам турнира команда ФССП России заняла первое общекомандное место, второе место у команды Белоруссии, третье - Киргизии.
Анна Щербакова - мастер спорта международного класса по дзюдо, самбо, пауэрлифтингу, мастер спорта по вольной борьбе, комплексному единоборству, чемпионка мира по самбо, призёр первенства Европы U23 по дзюдо, призёр Европейских игр по самбо, победитель и призёр чемпионатов России по дзюдо, самбо и вольной борьбе.
Также в этом году Анна Щербакова стала двукратной победительницей чемпионата ФССП России, выиграла Кубок ФССП России, Всероссийские межведомственные соревнования сборных команд федеральных органов исполнительной власти России по комплексному единоборству.
Судебный пристав из Бурятии победила в турнире по комплексному единоборству
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По словам очевидцев, ребёнок капризничал и не хотел спать
Такие документы подготовят и для других городов
Специалисты оценивают качество армирования и бетонирования железобетонных конструкций зданий
Темнота там царит уже второй год
Что-то странное случилось в Гусиноозёрске
Благодаря ему можно прочитать книги бурятских писателей
Они признались, что хотели бы работать кем-нибудь другим
Работы проводились в рамках программы «1000 дворов»
Его решили пока запитать из дополнительной скважины
В центре города свернули часть мини-парка с конями
Его выберут местные депутаты
Их хотят построить в столице Бурятии за 17 лет
Теплу в республике пришёл конец
Это связано со строительством участка тепловой сети
Наведение чистоты на переправе ожидаемо обернулось дорожными заторами