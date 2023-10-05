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Жительница Бурятии отмечает 95-летний юбилей

Жительница Бурятии отмечает 95-летний юбилей
Общество,  Фото:Pixabay.com
У Динариды Черепановой трое детей, 8 внуков и 7 правнуков

В четверг, 5 октября, жительница Кяхтинского района Динарида Черепанова отмечает юбилей. Ей исполнилось 95 лет.

Родилась она в 1928 году в закаменском селе Харацай. Всего в семье было шесть детей. В детстве наша землячка вместе с родными переехала в Селенгинский район. Училась в школе в селе Селендума. Окончила четыре начальных класса. С 13-ти лет вместе с братом начала работать на лесозаготовке, пилила дрова на пристани 5 лет.

В 1943-ом отца забрали на войну, а в августе того же года он погиб под Курском. В 1950-ом Динарида Матвеевна переехала в Улан-Удэ и устроилась в детскую поликлинику санитаркой. В 1955-ом перебралась в кяхтинский посёлок Хоронхой и вышла замуж.

У них с супругом родилось трое детей – две дочери и сын. Черепанова пять лет трудилась почтальоном, затем – лаборанткой в исправительной трудовой колонии и спустя 15 лет ушла на пенсию.

У Динариды Матвеевны имеется медаль «За отвагу» на пожаре. В 2015-ом она получила статус «Дети войны». У долгожительницы из Бурятии 8 внуков и 7 правнуков.
юбилей долгожитель

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