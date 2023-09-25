Тарбагатайцы передали эстафету Мухоршибирскому району
23 сентября село Тарбагатай в Бурятии стало центром праздничной программы фестиваля семейской культуры «Раздайся, корогод!». Центральная площадь вместила выставки-ярмарки, концерт творческих коллективов района и гостей из разных волостей.
- Подарком для зрителей стали выступления популярных групп из Улан-Удэ, коллективов Бичурского, Мухоршибирского, Кижингинского районов, г. Улан-Удэ, гостей фестиваля из регионов: фольклорной студии «Затопленные песни» из г. Иркутска, народного фольклорного коллектива «Музейная мозаика» Забайкальского края. Блистали на сцене детские и взрослые ансамбли хозяина праздника – Тарбагатайского района, - сообщает республиканский центр народного творчества.
Организаторы торжества порадовали гостей ещё и праздником урожая «Тарбагатайский Хлебосол» в честь 90-летия района с концертно-гастрономической программой, кулинарным чемпионатом по приготовлению щей, ярмаркой. В мастер-классе по семейским пляскам участвовала вся площадь.
В этот день звучало множество поздравлений, благопожеланий и благодарностей. Также была проведена церемония награждения пяти творческих конкурсов фестиваля.
Фестиваль расширит свои границы и творческие форматы. В дальнейшем каждый район компактного проживания семейских станет организатором фестиваля. Так, в завершении праздника тарбагатайцы передали символ фестиваля следующим организаторам – представителям Мухоршибирского района. Эмблемой стал расшитый вручную местной мастерицей круг, который последующие хозяева фестиваля будут обшивать, вносить свою лепту. А Тарбагатайский район ждёт возвращения своего символа через несколько лет.
В районе Бурятии отгремел праздник семейской культуры
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