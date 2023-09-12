В Улан-Удэ осуждённые сыграли в волейбол

Игроки показали отличное умение владения мячом



В улан-удэнском СИЗО-1прошёл турнир по волейболу среду осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.



- На спортивной площадке учреждения участники показали отличное умение владения мячом, где спортсмены с рвением и азартом набирали очки для своей команды, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Среди осуждённых отряда хозяйственного обслуживания постоянно проводятся соревнования и турниры по различным спортивным направлениям, отметили в управлении.

