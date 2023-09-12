Игроки показали отличное умение владения мячом
В улан-удэнском СИЗО-1прошёл турнир по волейболу среду осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.
- На спортивной площадке учреждения участники показали отличное умение владения мячом, где спортсмены с рвением и азартом набирали очки для своей команды, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Среди осуждённых отряда хозяйственного обслуживания постоянно проводятся соревнования и турниры по различным спортивным направлениям, отметили в управлении.
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в волейбол
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