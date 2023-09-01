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Бурятия преобразила школу в подшефном районе ДНР

Бурятия преобразила школу в подшефном районе ДНР
Общество, 
Здание капитально отремонтировали к новому учебному году

В Старобешевском районе Донецкой народной республики, над которым Бурятия взяла шефство ещё тем летом, завершился ремонт школы № 1. Речь о корпусе для начальных классов. Там полностью заменили полы, окна, двери, обновили стены, потолки и фасад здания.

Работы, которые стартовали в прошлом году, разбили на два этапа. Их контролировал лично зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Занималась ремонтом подрядная организация из Бурятии.

- В 2022-ом мы восстановили полы, стены, потолки, заменили окна и входную группу. К сегодняшнему дню отремонтировали тепловой узел, сделали благоустройство, собрали мебель и спортивное оборудование, установили компьютеры. На объекте всё готово. Постарались сделать ремонт оперативно, чтобы с 1 сентября дети смогли учиться в новом красивом корпусе, – подчеркнул Евгений Луковников.

 
Сам корпус построили ещё в 50-х годах. Перед ремонтом его проверили на техническую безопасность.

- Стены были в неудовлетворительном состоянии и пришлось поступить нестандартно – мы применили стекломагниевый лист, который прост в содержании: не надо каждый год красить, достаточно просто помыть. Если один из листов будет повреждён, его можно целиком заменить. Это новые технологии, которые мы применяем при строительстве всех детских садов и школ в Бурятии, – пояснил начальник республиканского управления капстроительства Анатолий Урбанов.

Состояние спортзала Старобешевской школы № 1 тоже оставляло желать лучшего. Там обновили напольное покрытие – уложили специальный гомогенный линолеум с защитным слоем. А ещё в здании оборудовали отдельный тренажёрный зал и заменили все инженерные коммуникации – по новым стандартам и согласно современным нормам пожарной безопасности, так что оно прослужит ещё долгие годы.

Корпус СОШ для начальных классов – один из последних объектов, которые планировалось привести в порядок в Старобешевском районе в 2023 году. Сейчас уже формируют новый список на 2024 год.

школа ремонт ДНР

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