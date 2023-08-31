В Бурятии из леса в туристическом месте вывезли более 50 мешков мусора

























- В лесном массиве близ местности Стрелка годами местные жители складируют использованные подгузники, стеклянные и пластиковые бутылки, различные пакеты, строительный мусор и тут же собирают грибы и ягоды. Неужели вам приятно среди куч мусора собирать грибы и ягоды? Люди сами не понимают, что наносят природе большой вред. Что делать с мусором, каждый решает сам. Но помните, если вы не уберёте за собой, в следующий раз при выезде на природу вы рискуете не найти чистого места, - сказали сотрудники национального парка.Жителей и гостей Тункинской долины призывают уносить с собой всё, что принесли в лес.