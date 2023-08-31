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В Бурятии из леса в туристическом месте вывезли более 50 мешков мусора

В Бурятии из леса в туристическом месте вывезли более 50 мешков мусора
Общество,  Фото:национальный парк «Тункинский»
Люди выкидывают всё – от пакетов до подгузников

Государственные инспекторы Аршанского участка совместно с сотрудниками отдела науки и экопросвещения, отдела туризма и рекреации национального парка «Тункинский» убрали мусор в местности Стрелка. Вывезли более 50 мешков бытового мусора.



- В лесном массиве близ местности Стрелка годами местные жители складируют использованные подгузники, стеклянные и пластиковые бутылки, различные пакеты, строительный мусор и тут же собирают грибы и ягоды. Неужели вам приятно среди куч мусора собирать грибы и ягоды? Люди сами не понимают, что наносят природе большой вред. Что делать с мусором, каждый решает сам. Но помните, если вы не уберёте за собой, в следующий раз при выезде на природу вы рискуете не найти чистого места, - сказали сотрудники национального парка.

Жителей и гостей Тункинской долины призывают уносить с собой всё, что принесли в лес. 






туризм национальный парк мусор

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