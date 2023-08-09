Российские ламы поздравили с праздником Хамбо-ламу Монголии

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Представители Сангхи России приняли участие в «Даншиг наадам-Хурээ цам»



С 5 по 6 августа представители Буддийской традиционной Сангхи России по приглашению Хамбо-ламы Монголии приняли участие в культурно-религиозном празднике в окрестностях Улан-Батора. В минувшие выходные в местности Хой Долоон Худаг прошёл традиционный «Даншиг наадам-Хурээ цам».



Программа двухдневного фестиваля была очень насыщенная. Началось всё с мистерии «Хурээ цам», у которой цель – показать присутствие божеств на земле и отогнать злых духов.



Особое внимание участников этого большого праздника было приковано к молебну-почитанию Ваджрапани (Очирвани), покровителя монгольских народов, символа единства и силы. Также были проведены дебаты по религиозным учениям, конкурс мастеров по приготовлению балинов – ритуального подношения божествам, изготовленного из ячменной муки, топлёного масла, сахара и мёда. После прошли состязания по национальной борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам.



Раднажаб лама Содномов поздравил от имени главы буддистов России XXIV Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева и всех буддистов России с религиозно-культурным праздником Хамбо-ламу Монголии Д. Чойжамца. Он пожелал ламам и верующим процветания и всех благ.



- Ранажаб багша вместе с Шажин-ламой Калмыкии Муталом на празднование «Богдын Даншуг». Лама Раднажаб Содномов вот уже несколько лет достойно представляет нас на празднование «Богдын Даншуг». Тем самым поддерживает добрососедские отношение между монгольскими буддистами и российскими. Двое наших лам Хамбо-лама Арам Кыпчаков из Горного Алтая и Ширээтэ-лама Шибертуйского дацана Данзан Тугутов на празднование «Богдын Даншуг» в Улан-Баторе, – пишет на своей странице Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев.

