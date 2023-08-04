Будет разыгран «Большой приз Алханая»
Чемпионат Забайкальского края «Большой приз Алханая» по бурятской борьбе «Бyхэ барилдаан» пройдёт с 5 по 6 августа. Местом проведения станет национальный парк Алханай в Агинском Бурятском округе.
- Проводится чемпионат с целью развития национальных видов спорта на территории нашего региона, а также воспитания патриотизма среди населения. В этом году на алханайской земле мы ожидаем 100 сильнейших борцов из Агинского, Дульдургинского и Могойтуйского районов, - поделился министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.
Начало соревнований состоится 5 августа в 10:00, а церемония открытия - в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Агинском округе пройдёт чемпионат региона по бурятской борьбе
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