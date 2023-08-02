В улан-удэнской колонии выбрали самую красивую осуждённую

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В исправительном учреждении прошёл конкурс красоты



В улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин состоялся конкурс красоты «Мисс ИК-7».



- Каждый отряд представляла одна осуждённая. Участницам необходимо было презентовать визитную карточку, показать свои творческие способности и продемонстрировать дефиле, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Женщины не только рассказали о себе, но и представили жюри свои вокальные и хореографические таланты, а также показали дефиле в собственноручно созданных нарядах.



По итогам конкурса победу одержала осуждённая отряда № 2.



Девушкам вручили грамоты и подарочные наборы косметических средств.

