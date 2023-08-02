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В улан-удэнской колонии выбрали самую красивую осуждённую

В улан-удэнской колонии выбрали самую красивую осуждённую
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В исправительном учреждении прошёл конкурс красоты

В улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин состоялся конкурс красоты «Мисс ИК-7».

- Каждый отряд представляла одна осуждённая. Участницам необходимо было презентовать визитную карточку, показать свои творческие способности и продемонстрировать дефиле, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Женщины не только рассказали о себе, но и представили жюри свои вокальные и хореографические таланты, а также показали дефиле в собственноручно созданных нарядах.

По итогам конкурса победу одержала осуждённая отряда № 2.

Девушкам вручили грамоты и подарочные наборы косметических средств.
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