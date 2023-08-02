В исправительном учреждении прошёл конкурс красоты
В улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин состоялся конкурс красоты «Мисс ИК-7».
- Каждый отряд представляла одна осуждённая. Участницам необходимо было презентовать визитную карточку, показать свои творческие способности и продемонстрировать дефиле, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Женщины не только рассказали о себе, но и представили жюри свои вокальные и хореографические таланты, а также показали дефиле в собственноручно созданных нарядах.
По итогам конкурса победу одержала осуждённая отряда № 2.
Девушкам вручили грамоты и подарочные наборы косметических средств.
В улан-удэнской колонии выбрали самую красивую осуждённую
Общество, Фото:
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