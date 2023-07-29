Из Кяхты в Монголию отправится научная экспедиция

Общество, Фото: Иркутский областной краеведческий музей

Учёные пройдут по маршруту путешественника Петра Козлова



26 июля в Иркутске состоялась презентация нового этапа проекта «По путям древних коммуникаций». Проект приурочен к 160-летию выдающегося русского путешественника, археолога, этнографа, генерал-майора Петра Козлова. Участники проекта отправятся в двухнедельную научно-исследовательскую экспедицию по следам маршрутов великого географа. Цель исследований — археологическая, геологическая, этнографическая и экологическая разведка Западной и Центральной Монголии.



На презентации выступили академик РАН, директор института истории археологии и этнографии народов Дальнего Востока Николай Крадин, идеолог и организатор экспедиции Георгий Рыков, профессор кафедры истории и философии Иркутского национального исследовательского технического университета, доктор исторических наук Артур Харинский, доцент кафедры нефти и газа Иркутского государственного университета, кандидат геолого-минералогических наук Сергей Снопков, директор Иркутского областного краеведческого музея имени Н. Н. Муравьева-Амурского Сергей Ступин.



- Экспедиция уже третий год подряд отправляется из стен нашего музея. В этот раз она посвящена уникальному исследователю Петру Козлову, участнику шести экспедиций. В традициях музея и Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества всегда были доклады исследователей по результатам экспедиций. Надеемся, что участники проекта «По путям древних коммуникаций» впоследствии выступят в музее со своими докладами об этой поездке, - заявил директор краеведческого музея Сергей Ступин.



Во время экспедиции планируется пройти 5490 километров, из них по территории Монголии — 4116 километров, а непосредственно вдоль маршрута Козлова — 1055 километров.



- Начнётся она с города Кяхты — традиционного места, откуда многие исследователи отправлялись в свои путешествия. Мы хотели бы пройти по тому участку маршрута Петра Козлова, который пролегает по Юго-Западной Монголии. Он был там в экспедиции, которая продолжалась с 1899 по 1901 годы, - пояснил доктор исторических наук Артур Харинский.



Артур Харинский добавил, что все участники поездки отметили художественность работ Козлова: в них есть увлекательные описания стран, где он побывал, и традиций народов, которые там проживали, и археологических памятников, которые интересуют учёных — всё это вызывало у них интерес с юности. И сейчас, в зрелом возрасте, участники проекта решили организовать подобную экспедицию. В ней учёные будут сравнивать описания мест экспедиции, представленные Петром Козловым, и современное восприятие этой территории, людей, которые там живут, и археологических объектов.



Также в рамках презентации состоялся показ фильма режиссёра Евгении Ханбековой, сообщает портал «Культура 38».

