В этом году спортсмены Иркутской области завоевали более 680 медалей

Из них 43 награды выиграны на международных стартах



За первое полугодие 2023 года спортсмены Иркутской области по олимпийским и неолимпийским видам спорта на международных и всероссийских соревнованиях завоевали 596 медалей. Из них атлеты выиграли 168 медалей высшей пробы, 197 серебряных и 231 бронзовую награду. Об этом рассказал министр спорта области Павел Богатырев.



- За истекший период на международных стартах спортсмены Приангарья завоевали 43 медали, из них 17 медалей по олимпийским и базовым видам спорта и 26 – по неолимпийским. Одним из важных стартов стали II зимние международные спортивные игры «Дети Азии», на которых наши спортсмены взяли медали по конькобежному спорту, кёрлингу, горнолыжному спорту и лыжным гонкам. Также на международных стартах у нас есть медали по таким видам спорта, как дзюдо, бокс, вольная борьба, прыжки на батуте, тайский бокс и другие, - отметил Павел Богатырев.



Ещё 91 медаль в первом полугодии этого года выиграли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья на международных и всероссийских соревнованиях. Из них в копилке Иркутской области – 32 золотых, 34 серебряных, 25 бронзовых наград. Спортсмены-инвалиды приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, лёгкой атлетике, плаванию, дзюдо, самбо, греко-римской борьбе, пауэрлифтингу, настольному теннису, конному спорту, карате, пулевой стрельбе и другим видам спорта.



- Хочется отметить, успешное выступление спортсменов Иркутской области на Единых играх специальной Олимпиады, которые в январе проходили в Казани. В этом году продолжают завоёвывать медали наши известные спортсмены Варвара Ворончихина, Роман Тарасов, Максим Куликов, Александра Буйдина, Алексей Самсонов, Егор Аршинский, Полина Антипина, Дарья Иванова, Светлана Виноградова и многие другие. В настоящее время семь спортсменов Иркутской области участвуют в масштабном спортивном событии – в международных соревнованиях «Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Уфе, - добавил министр спорта области.



