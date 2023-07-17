В Бурятии состоится фестиваль «Байкальский ветер»

В рамках мероприятия пройдут соревнования среди любителей и профессионалов



В Бурятии началась регистрация на фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер». В этом году он пройдёт с 10 по 13 августа на косе Посольского сора у села Посольское на Байкале.



На фестивале пройдут соревнования по следующим спортивным дисциплинам. У профессионалов: соревнования по кайтсёрфингу (мужчины, женщины), соревнования по виндсёрфингу (мужчины, женщины). Турниры проведут при участии не менее 6 человек среди мужчин и 4 человек среди женщин. Также разыграют кубок Байкала по SUP (спринт, техническая гонка, фристайл) среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок.



Состоятся и любительские соревнования:

- соревнования по гребле на байдарках (семейные старты: папа, мама, ребёнок до 12 лет);

- соревнования по SUP-cёрфингу (дети с 8-12 лет);

- соревнования по каякингу - мужской экипаж (2 человека), женский экипаж (2 человека), смешанный экипаж (2 человека), дети с 10-12 лет.



Кроме этого, на фестивале будет и развлекательная программа: живой звук, диджей, латиноамериканские танцы, утренняя йога, фитнес разминки, турниры по слеклайну и баланс бордам. Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».



Возрастное ограничение: 6+.

