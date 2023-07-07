В Агинском округе открыли школу-мастерскую оружейников

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Единственная В ДФО школа оружейников станет началом реализации комплексной программы по подготовке мастеров кузнечного и оружейного дела



В столице Агинского Бурятского округа 6 июля открыли филиал международной ассоциации бурятских оружейников. Идею воплотил агинчанин Жигжит Баясхаланов. Главная цель мастерской – возрождение, развитие и сохранение национальных ремёсел: кузнечного и оружейного. Молодых специалистов будут обучать более опытные и именитые мастера.



На базе мастерской будет организована школа, где будет возможность проходить обучение по дисциплинам как школьникам, так и студентам. Среди дисциплин будут лучное, оружейное, кузнечное, ювелирное дело. В программу входит обучение технике изготовления традиционных ножей, луков и ювелирных изделий бурят-монгольской культуры, а также современных IT-технологий.



Жигжит Баясхаланов – заслуженный художник Республики Бурятии, член союза художников РФ и член гильдии оружейников Италии. Родился и вырос в Агинском Бурятском округе. Недавно мастер изготовил специальные кубки для победителей чемпионата России по стрельбе из лука, который проходит сейчас в Агинском. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

