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В Агинском округе открыли школу-мастерскую оружейников

В Агинском округе открыли школу-мастерскую оружейников
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Единственная В ДФО школа оружейников станет началом реализации комплексной программы по подготовке мастеров кузнечного и оружейного дела

В столице Агинского Бурятского округа 6 июля открыли филиал международной ассоциации бурятских оружейников. Идею воплотил агинчанин Жигжит Баясхаланов. Главная цель мастерской – возрождение, развитие и сохранение национальных ремёсел: кузнечного и оружейного. Молодых специалистов будут обучать более опытные и именитые мастера.

На базе мастерской будет организована школа, где будет возможность проходить обучение по дисциплинам как школьникам, так и студентам. Среди дисциплин будут лучное, оружейное, кузнечное, ювелирное дело. В программу входит обучение технике изготовления традиционных ножей, луков и ювелирных изделий бурят-монгольской культуры, а также современных IT-технологий.

Жигжит Баясхаланов – заслуженный художник Республики Бурятии, член союза художников РФ и член гильдии оружейников Италии. Родился и вырос в Агинском Бурятском округе. Недавно мастер изготовил специальные кубки для победителей чемпионата России по стрельбе из лука, который проходит сейчас в Агинском. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Агинский Бурятский округ мастерская оружейники школа

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