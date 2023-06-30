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В Агинском округе родился Добрыня Никитич

В Агинском округе родился Добрыня Никитич
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
Необычное имя зарегистрировали сотрудники отдела ЗАГС Агинского района

В Агинском Бурятском округе зарегистрировали рождение мальчика, имя которого вместе с отчеством повторяет имя былинного русского богатыря. Со слов родителей, такой выбор они сделали сознательно.

Никита и Мария проживают в селе Амитхаша. Добрыня стал их первенцем. Родители хотят, чтобы их сын вырос похожим на богатыря – сильным и добротным человеком.

- Добрыня Никитич — второй по популярности после Ильи Муромца богатырь русского народного эпоса. Он служил при князе Владимире, отличался мужеством и огромной физической силой, при этом отличается «вежеством» — то есть учтивостью и дипломатичностью. Добрыня разговаривал «на 12 языках и знал разговор птичий». Кроме этого, богатырь был ловок, отлично стрелял, плавал, играл в тавлеи, на гуслях, красиво пел. Именно его князь Владимир отправил в чужие земли добыть ему жену, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
Агинский Бурятский округ ЗАГС новорожденные имена

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