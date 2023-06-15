Подарок сделали учителя вечерней школы
Библиотечный фонд СИЗО-1 в Улан-Удэ пополнился художественной и правовой литературой. Более 150 книг подарили учителя вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 14.
- В следственном изоляторе функционирует библиотека для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, где каждый из них может воспользоваться литературой и изданиями периодической печати, - отметили в УФСИН по Бурятии.
Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась 150 книгами
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сейчас она идёт на поправку
Завершить ремонт планируется к 1 сентября
«Бестужевцы» исполнили песни и стихи прямо в госпитале
Подарок сделали учителя вечерней школы
Большинство из них учатся в Улан-Удэ
Его затыкают палками, обрезками досок и проволокой.
В центре Улан-Удэ изменится движение транспорта
Работы стартуют этим летом
В соревнованиях приняли участие выпускники школ и медицинских колледжей
Они будут проводить совместные мероприятия и обмениваться опытом
Сверхзаразную болезнь успели подхватить несколько жителей республики
Улан-удэнцев одолел ремонт на Селенгинском мосту
Они проводят исследования в области технологии производства коллагена
Более 45 % всех занятий проводится в тёмное время суток
Бдительность проявили росгвардейцы