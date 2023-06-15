15 июня

14 июня

Популярное

Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась 150 книгами

Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась 150 книгами
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Подарок сделали учителя вечерней школы

Библиотечный фонд СИЗО-1 в Улан-Удэ пополнился художественной и правовой литературой. Более 150 книг подарили учителя вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 14.

- В следственном изоляторе функционирует библиотека для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, где каждый из них может воспользоваться литературой и изданиями периодической печати, - отметили в УФСИН по Бурятии.
СИЗО книги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу на улице Жуковского
В Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу на улице Жуковского
Общество, 15.06.2023
Завершить ремонт планируется к 1 сентября
В Улан-Удэ артисты Русдрама устроили концерт для раненых участников СВО
В Улан-Удэ артисты Русдрама устроили концерт для раненых участников СВО
Общество, 15.06.2023
«Бестужевцы» исполнили песни и стихи прямо в госпитале
Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась 150 книгами
Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась 150 книгами
Общество, 15.06.2023
Подарок сделали учителя вечерней школы
В Бурятии 35 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Бурятии 35 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Общество, 15.06.2023
Большинство из них учатся в Улан-Удэ
На севере Бурятии вандалы издеваются над фонтаном
На севере Бурятии вандалы издеваются над фонтаном
Общество, 15.06.2023
Его затыкают палками, обрезками досок и проволокой.

В День города в столице Бурятии перекроют несколько улиц
В День города в столице Бурятии перекроют несколько улиц
Общество, 15.06.2023
В центре Улан-Удэ изменится движение транспорта
В Бурятии будущие врачи соревновались в олимпиаде по биологии и химии
В Бурятии будущие врачи соревновались в олимпиаде по биологии и химии
Общество, 15.06.2023
В соревнованиях приняли участие выпускники школ и медицинских колледжей
Колледжи Бурятии и Казахстана договорились о сотрудничестве
Колледжи Бурятии и Казахстана договорились о сотрудничестве
Общество, 15.06.2023
Они будут проводить совместные мероприятия и обмениваться опытом
От кори в Бурятии привили почти 2500 человек
От кори в Бурятии привили почти 2500 человек
Общество, 15.06.2023
Сверхзаразную болезнь успели подхватить несколько жителей республики
В столице Бурятии растёт недовольство жизнью
В столице Бурятии растёт недовольство жизнью
Общество, 15.06.2023
Улан-удэнцев одолел ремонт на Селенгинском мосту

Молодые учёные Бурятии прошли стажировку в монгольском институте химии
Молодые учёные Бурятии прошли стажировку в монгольском институте химии
Общество, 15.06.2023
Они проводят исследования в области технологии производства коллагена
В Бурятии мотострелки отрабатывают навыки стрельбы
В Бурятии мотострелки отрабатывают навыки стрельбы
Общество, 15.06.2023
Более 45 % всех занятий проводится в тёмное время суток

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^