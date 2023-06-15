Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась 150 книгами

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Подарок сделали учителя вечерней школы



Библиотечный фонд СИЗО-1 в Улан-Удэ пополнился художественной и правовой литературой. Более 150 книг подарили учителя вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 14.



- В следственном изоляторе функционирует библиотека для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, где каждый из них может воспользоваться литературой и изданиями периодической печати, - отметили в УФСИН по Бурятии.

