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В Агинском округе появится бюст Героя России

В Агинском округе появится бюст Героя России
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Его установят на аллее Героев в Агинском

Торжественное открытие бюста Героя России Эдуарда Норполова состоится в день открытия чемпионата России по стрельбе из лука (0+) 6 июля в посёлке Агинское Забайкальского края.

- Эдуард Норполов с отличием окончил Дальневосточное военное общевойсковое училище имени Рокоссовского. Проходил службу в 59 мотострелковой бригаде в должности командира взвода, в 14-й бригаде специального назначения главного разведуправления Генштаба в Хабаровске в должности командира группы. Особо отличился на учениях «Запад-2021», где был награждён премией и кубком от руководства ГРУ за самые нестандартные выполнения боевой задачи, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

С началом специальной военной операции на Украине возглавил диверсионную разведывательную группу. В одном из сражений им была получена задача на уничтожение укреплённого ротного опорного пункта с превосходящими силами противника. Рота гвардии старшего лейтенанта Норполова выполнила поставленную задачу, но в ходе марша группа попала в засаду и вступила в бой. Эдуард отдал указание на эвакуацию раненых, а сам остался на занимаемом рубеже для огневой поддержки, чтобы обезопасить эвакуационный коридор. При отходе получил тяжёлое ранение, несовместимое с жизнью.

За совершенные героические подвиги, проявленное личное мужество, смелость и отвагу Эдуард Норполов указом президента Российской Федерации от 14 декабря 2022 года награждён медалью «Золотая Звезда», присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно). В родном селе Цаган-Челутай именем Эдуарда названа одна из улиц, установлена мемориальная доска. В школах, где учился Эдуард, открываются парты Героя России.

Напомним, чемпионат России по стрельбе из лука пройдёт с 4 по 9 июля. Ожидается участие спортсменов из 31 субъекта России. За главные призы на центральном стадионе посёлка Агинское будут соревноваться более 280 спортсменов.
Агинский Бурятский округ бюст Герой России

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