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В Тункинском нацпарке в Бурятии посчитали водоплавающих птиц

В Тункинском нацпарке в Бурятии посчитали водоплавающих птиц
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Обследование проводилось возле Енгаргинских и Койморских озёр

На территории Тункинского национального парка прошёл весенний учет водоплавающей птицы на пролёте.

- Ежегодно в апреле-мае специалисты отправляются на водно-болотные объекты с целью определения численности водоплавающей птицы на пролёте через Тункинский национальный парк. Это кропотливая и объёмная работа, - рассказали сотрудники нацпарка.

Также в связи с тем, что весна в этом году была поздняя, холодная, с частыми обильными осадками в виде снега, лёд с озёр сошел поздно. Птицы пересиживали на реке Иркут.

Сотрудники парка насчитали 34024 птиц двенадцати видов, в том числе: кряква – 7544, серая утка – 4728, широконоска – 1600, шилохвость – 176, чирок трес – 1378, крохаль – 424, чирок свистунок – 3680, нырок красноголовый – 1112, гоголь – 2408, огарь (утка красная) – 3960, баклан – 6960.

Обследование проводилось на территории Енгаргинских, Койморских озёр.
птицы национальный парк

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