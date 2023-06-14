В Тункинском нацпарке в Бурятии посчитали водоплавающих птиц

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Обследование проводилось возле Енгаргинских и Койморских озёр



На территории Тункинского национального парка прошёл весенний учет водоплавающей птицы на пролёте.



- Ежегодно в апреле-мае специалисты отправляются на водно-болотные объекты с целью определения численности водоплавающей птицы на пролёте через Тункинский национальный парк. Это кропотливая и объёмная работа, - рассказали сотрудники нацпарка.



Также в связи с тем, что весна в этом году была поздняя, холодная, с частыми обильными осадками в виде снега, лёд с озёр сошел поздно. Птицы пересиживали на реке Иркут.



Сотрудники парка насчитали 34024 птиц двенадцати видов, в том числе: кряква – 7544, серая утка – 4728, широконоска – 1600, шилохвость – 176, чирок трес – 1378, крохаль – 424, чирок свистунок – 3680, нырок красноголовый – 1112, гоголь – 2408, огарь (утка красная) – 3960, баклан – 6960.



Обследование проводилось на территории Енгаргинских, Койморских озёр.

