В районе Улан-Удэ наградили лучших спортсменов ссузов

Общество, Фото: администрация Советского района

В Советском районе прошла студенческая спартакиада



В Бурятии завершилась спартакиада среди студентов профессиональных образовательных организаций Советского района города Улан-Удэ. Соревнования проводились у юношей по девяти, у девушек – по восьми видам спорта.



В ходе упорных спортивных баталий, сборная команда Бурятского республиканского индустриального техникума заняла первое место по группе юношей, и первое место по группе девушек, в итоге – первое общекомандное место в комплексном зачёте. Команда торгово-экономического техникума, заняв вторые места по группе юношей и девушек, в комплексном зачёте заняла второе место. Команда Бурятского колледжа технологии и лесопользования заняла почётное третье место в комплексном зачёте, у них соответственно третье место по группе юношей и девушек.



Лучшими спортсменами Советского района по итогам спартакиады стали студенты БРИТа Дарья З. и Илья Н., студенты ТЭТ Галия А. и Фёдор М., студенты БКТиЛ Алёна И. и Андрей О.



Как сообщает пресс-служба администрации Советского района, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта среди молодёжи, подготовку команд призёров наградили преподавателей физической культуры:

1. Доржиев Эрдэни Кимович (БРИТ)

2 Барадиев Амгалан Марксович (БРИТ)

3. Болдохонова Сэсэгма Владимировна (ТЭТ)

4. Зайнулина Антонида Михайловна (БКТиЛ)

5. Гармаев Виктор Даши-Дондокович (БКТиЛ)

