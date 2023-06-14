В Советском районе прошла студенческая спартакиада
В Бурятии завершилась спартакиада среди студентов профессиональных образовательных организаций Советского района города Улан-Удэ. Соревнования проводились у юношей по девяти, у девушек – по восьми видам спорта.
В ходе упорных спортивных баталий, сборная команда Бурятского республиканского индустриального техникума заняла первое место по группе юношей, и первое место по группе девушек, в итоге – первое общекомандное место в комплексном зачёте. Команда торгово-экономического техникума, заняв вторые места по группе юношей и девушек, в комплексном зачёте заняла второе место. Команда Бурятского колледжа технологии и лесопользования заняла почётное третье место в комплексном зачёте, у них соответственно третье место по группе юношей и девушек.
Лучшими спортсменами Советского района по итогам спартакиады стали студенты БРИТа Дарья З. и Илья Н., студенты ТЭТ Галия А. и Фёдор М., студенты БКТиЛ Алёна И. и Андрей О.
Как сообщает пресс-служба администрации Советского района, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта среди молодёжи, подготовку команд призёров наградили преподавателей физической культуры:
1. Доржиев Эрдэни Кимович (БРИТ)
2 Барадиев Амгалан Марксович (БРИТ)
3. Болдохонова Сэсэгма Владимировна (ТЭТ)
4. Зайнулина Антонида Михайловна (БКТиЛ)
5. Гармаев Виктор Даши-Дондокович (БКТиЛ)
В районе Улан-Удэ наградили лучших спортсменов ссузов
Общество, Фото:
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