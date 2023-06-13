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Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в рабочих чатах

Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в рабочих чатах
Общество, 
Большинство горожан нервируют гифки, картинки и глупые вопросы

Жителей бурятской столицы сильнее всего раздражают в рабочих чатах сообщения не по делу, включая различные картинки, гифки и виртуальные открытки с приветствиями и поздравлениями. На них нервно реагирует каждый пятый, или 19% наших земляков, выяснили представители сервиса SuperJob.

Ещё 11% не по нраву сам факт наличия деловой переписки в мессенджере, 8% не устраивают сообщения в нерабочее время и 7% – глупые вопросы, выдающие некомпетентность коллег и начальства. Столько же признались, что на негативные эмоции их провоцирует отсутствие конкретики в переписке.

Грамматические ошибки и повтор информации выводят из себя 6% и 4% наших земляков соответственно. По 2% нервирует обилие сообщений, наличие нескольких чатов в разных мессенджерах, безэмоциональность и обезличенность общения и «войсы». У каждого десятого (10%) другие претензии – они касаются смайлов, сленга, жалоб и перекличек.

Только у 20% улан-удэнцев переписка с коллегами в чатах не вызывает негативной реакции. Картинки, отсутствие конкретики и размытые границы рабочего дня больше сердят мужчин, а необходимость обсуждать в мессенджерах рабочие моменты, безэмоциональность, ошибки и повторяющиеся вопросы – женщин.
работа мессенджеры

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