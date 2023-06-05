По центру Улан-Удэ продолжают бегать мыши

«Ничего необычного», - шутят горожане
Днём 5 июня улан-удэнка заметила мышку, бегущую по пешеходной дорожке под путепроводом в центре города. Грызун был настолько шустрый, что горожанка едва успела запечатлеть его на фото.
- Ничего необычного, просто мыши в городе, - отшутилась девушка.
Подобную картину горожане наблюдали в центре города не раз. Зимой жители Улан-Удэ заметили мышку, которая лихо проскакала к магазину «Спутник»
со стороны площади Советов. Грызуна не испугал даже поток машин.
Прошлым летом общественник Чингис Болотов запечатлел на видео огромную крысу, которая в зубах несла сородича
. Всё произошло на улице Борсоева.
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