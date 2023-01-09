Грызун спрятался под зданием продуктового магазина
Утром 9 января, когда улан-удэнцы шли на работу после новогодних выходных, в центре города бегала мышка. Горожанка заметила грызуна и в последний момент запечатлела его на видео.
- Сначала я не поняла, что это такое. Приглядевшись, увидела мышь. Она сначала бежала к дороге, но там поток машин отпугнул её. Мышка тут же развернулась обратно и побежала в сторону магазина «Спутник». Там и спряталась в щели под обшивкой здания, - рассказала «Байкал-Daily» улан-удэнка.
Ранее горожане уже видели грызунов в центре столицы. В августе общественник Чингис Болотов запечатлел на видео огромную крысу, которая в зубах несла сородича. Всё произошло на улице Борсоева.
Почти год назад, весной, возле магазина «Спутник» горожане заметили детёныша ондатры. Его появление многих растрогало, и люди спасли зверька, выпустив на волю.
По центру Улан-Удэ проскакала мышка
Общество, Фото:
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