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По центру Улан-Удэ проскакала мышка

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Грызун спрятался под зданием продуктового магазина

Утром 9 января, когда улан-удэнцы шли на работу после новогодних выходных, в центре города бегала мышка. Горожанка заметила грызуна и в последний момент запечатлела его на видео.

- Сначала я не поняла, что это такое. Приглядевшись, увидела мышь. Она сначала бежала к дороге, но там поток машин отпугнул её. Мышка тут же развернулась обратно и побежала в сторону магазина «Спутник». Там и спряталась в щели под обшивкой здания, - рассказала «Байкал-Daily» улан-удэнка.

Ранее горожане уже видели грызунов в центре столицы. В августе общественник Чингис Болотов запечатлел на видео огромную крысу, которая в зубах несла сородича. Всё произошло на улице Борсоева.

Почти год назад, весной, возле магазина «Спутник» горожане заметили детёныша ондатры. Его появление многих растрогало, и люди спасли зверька, выпустив на волю.
мыши

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