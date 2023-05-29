Пограничники накормили улан-удэнцев солдатской кашей

Они разделили с горожанами свой профессиональный праздник



Накануне все сотрудники пограничной службы ФСБ России отмечали свой профессиональный праздник. В честь этого события в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ устроили концерт с литературно-музыкальной композицией «Хранить державу – долг и честь!». А ещё там состоялась выставка технических средств охраны границы, образцов стрелкового оружия и предметов экипировки времён Великой Отечественной войны.



Сотрудники пограничного управления по Бурятии несколько часов бесплатно угощали всех желающих солдатской кашей – полевую кухню в зоне отдыха развернули с 14:00 до 17:00. Мероприятие вызвало огромный интерес у жителей и гостей бурятской столицы и собрало очень много юных горожан. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздника.



Справка:



В этом году погранслужбе России исполняется 105 лет – 28 мая 1918-го Совнарком выпустил декрет об учреждении пограничной охраны. Первые так называемые «сторожевые отряды» появились ещё в XIV веке. Сейчас пограничная служба находится в ведении ФСБ РФ. А праздничную дату для бойцов этого подразделения учредили в 1994 году «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск».



