В Улан-Удэ сыграют в «Большой Библиотечный Квиз»

Он будет посвящён празднику библиотекарей



В Улан-Удэ состоится интеллектуальная встреча «Большой Библиотечный Квиз» для библиотекарей, студентов института культуры и читателей. Впервые её организуют в республиканской детско-юношеской библиотеке. Мероприятие приурочено к общероссийскому дню библиотек.



В честь своего профессионального праздника всех библиотекарей Республики Бурятия приглашаем провести время в уютной атмосфере, ненадолго отвлечься от важных дел и повеселиться!



Как объяснили в РДЮБ, «Большой Библиотечный Квиз» – это не серьёзный профессиональный конкурс. Участников квиза ждут несколько этапов с вопросами из области литературы и библиотечного дела. В игре участвуют 4-5 команд, которые будут формироваться из разных библиотек. Команда - победитель определится по количеству набранных баллов, а поощрительные призы будут ждать всех участников.



Игра состоится 24 мая. Проведёт её Лена Калашникова, создательница книжного рок-клуба и организатор тематических викторин.



Возрастное ограничение: 16+.

