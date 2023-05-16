Он состоится в Дульдургинском районе
Краевой фестиваль «Рождение Гурана» 10 и 11 июня соберёт участников в Агинском Бурятском округе. Мероприятие проводится в рамках памятных событий в истории забайкальского казачества, начиная от Тунгусского казачьего полка, сформированного в 1760 году, до создания Забайкальского казачьего войска в 1851 году. Мероприятие состоится в окрестностях села Токчин Дульдургинского района.
- Участники насладятся уникальными казачьими песнями и увидят состязания по доставке атаманской почты, скачки на лошадях, рубку шашкой с коня, стрельбу из лука на скаку, фланкировку пикой и многое другое, - рассказала начальник отдела планирования и анализа администрации Агинского округа Баира Дашидымбрылова.
В рамках фестиваля планируется проведение командных спортивных игр и состязаний казачества, проведение мастер-классов по изготовлению оружия забайкальских казаков, сабель, доспехов воинов. Будет представлена историческая реконструкция коллекции формы одежды и вооружения забайкальских казаков, казаков-тунгусов XVII века. Об этом сообщает пресс служба администрации округа.
Возрастное ограничение: 6+.
В Агинском округе проведут первый фестиваль казачества
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице республики пройдёт новая встреча в клубе путешественников
Их увидят зрители Читы и двенадцати районах Забайкалья
Проект успешно работает в восьми районах республики
В Иркутске состоится XIV международный фестиваль современной драматургии
Для Юлии Ивановой профессия бортпроводника, по её словам, всегда была идеальной
Она прочитает стихи о Бурятии и известных людях республики
Он состоится в Дульдургинском районе
Среди участников есть учащиеся из Бурятии
В столице Бурятии назвали победителей городского конкурса сочинений и стихотворений
В городской праздник внесли организационные изменения
Они появятся там, где будет выполнено благоустройство
В республике впервые состоялся межрегиональный этап соревнований среди студенческих спортивных клубов
В Забайкалье состоится всероссийская выставка овец и коз
К Богине Янжиме обращаются бездетные женщины, ей поклоняются артисты, музыканты, поэты и художники. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с большого молебна
Победителями стали 15 семей