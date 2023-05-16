В Агинском округе проведут первый фестиваль казачества

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он состоится в Дульдургинском районе



Краевой фестиваль «Рождение Гурана» 10 и 11 июня соберёт участников в Агинском Бурятском округе. Мероприятие проводится в рамках памятных событий в истории забайкальского казачества, начиная от Тунгусского казачьего полка, сформированного в 1760 году, до создания Забайкальского казачьего войска в 1851 году. Мероприятие состоится в окрестностях села Токчин Дульдургинского района.



- Участники насладятся уникальными казачьими песнями и увидят состязания по доставке атаманской почты, скачки на лошадях, рубку шашкой с коня, стрельбу из лука на скаку, фланкировку пикой и многое другое, - рассказала начальник отдела планирования и анализа администрации Агинского округа Баира Дашидымбрылова.



В рамках фестиваля планируется проведение командных спортивных игр и состязаний казачества, проведение мастер-классов по изготовлению оружия забайкальских казаков, сабель, доспехов воинов. Будет представлена историческая реконструкция коллекции формы одежды и вооружения забайкальских казаков, казаков-тунгусов XVII века. Об этом сообщает пресс служба администрации округа.



Возрастное ограничение: 6+.

