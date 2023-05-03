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Названы победители конкурса рисунков бурятских ножей

Названы победители конкурса рисунков бурятских ножей
Общество,  Фото:МАБО
Они получат серебряные обереги от Жигжита Баясхаланова

Подведены итоги первого конкурса детского рисунка «Наследие Дарханов» о бурятских традиционных ножах. В конкурсе приняли участие больше 140 работ.

- Мы не ожидали получить столь яркий отклик от участников и были в восторге от количества и качества присланных работ. География конкурса так же впечатлила — Санкт-Петербург, Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. Каждая работа была достойна внимания и отличалась особым видением темы и авторским стилем. Мы увидели, сколько усердия и таланта было вложено в эти работы, выполненные карандашами, фломастерами и красками. Жюри оценивало соответствие рисунка теме, работу с цветом, качество исполнения, композицию, - рассказал организатор конкурса, известный российский ювелир-оружейник Жигжит Баясхаланов.

Победители конкурса получат серебряные Толи с гравировкой и дипломы призёров, а также денежные поощрения: 3000 рублей за первое место, 2000 рублей за второе место, 1500 рублей за третье место. Все работы покажут на выставке во время открытия первой оружейной школы-мастерской международной ассоциации бурятских оружейников (МАБО) в посёлке Агинском.

Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, награждение победителей и призёров конкурса пройдёт с 15 по 31 мая в галереях Баясхаланова в Чите и в Улан-Удэ, а также в посёлке Агинском в дни открытия школы МАБО. Тем участникам, которые не смогут прийти на награждение лично, призы направят почтой или другим способом.

Победителями в возрастной группе 7-9 лет стали работы: «Праздничный нож» Аюра Г. (1 место), «Бэрин бэлэг» Дарьи Б. (2 место) и «Клык дракона» Ананды Д. (3 место).

Победители в возрастной группе 10-12 лет: Янжина Ш. с работой «Бурятский нож», Адиса Ц. с рисунком «Хонин» и работа «Лето» Виктории Г.

В возрастной группе 13-15 лет первое место заняла Екатерина Б. и её рисунок «Бурятские ножи», второе - «Байкал» Эльвиры Б., третье - «Шатарай тэмсэл» Тумэна Ц.

Победители в отдельных номинациях:
«Высокий уровень художественного исполнения» — Оюна Д., нож «Гэсэр». Номинация «Графика» — Оюна О., «Турэл орон». Номинация «Оригинальность задумки» — Алина П., «Саранка», она нарисовала бурятский женский настольный нож. «Особый авторский стиль» — Амалия Х., «Ножны». «От истоков к современности» — Номина Х., нож «Матрица». «Работа с цветом» — Ардан А., «Набор ножей». «Сохраняя традиции» — Ольга И., «Улзы». «Тэнгэрийн бэшэг» — Алдар Б., нож «Морин».

Агинский Бурятский округ Бурятия Забайкальский край оружейники конкурс ножи дети конкурс рисунков

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