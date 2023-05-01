Сбор ДНК и конец дешёвой ипотеки: Что изменится в Бурятии в мае

В последний месяц весны жителей республики ждёт ряд новшеств





Законодатели считают, что это поспособствует раскрытию и расследованию преступлений, а по мнению экспертов, ещё и удержит злоумышленников от повторных нарушений, ведь они будут знать, что могут оставить следы ДНК, по которым их сразу вычислят. Ранее её брали только у тех, кто попал за решётку за тяжкие, особо тяжкие и любые преступления против половой неприкосновенности. Каждый вправе потребовать уничтожения своей геномной информации при появлении права на реабилитацию.



Штрафы за никотин



На днях по всей России, в том числе – в Бурятии, запретили продавать вейпы несовершеннолетним. Подростки скоро не смогут купить ни само устройство, ни комплектующие к нему, ни жидкости – независимо от того, никотиносодержащие они или нет. Торговать ими с 1 июня нельзя будет на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом или через автоматы. Разрешат лишь в розничных магазинах, да и то без открытой выкладки и демонстрации – как и в случае с сигаретами, которые сейчас прячут под прилавками и за «ширмами».



- К нам поступало много обращений по поводу вейпов от родителей и учителей, которые переживают, что это наносит вред детям. Жидкости для них содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований и способны навредить лёгким и дыхательным путям. Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе – без содержания никотина, и расходников к ним, – пояснил председатель ГД Вячеслав Володин.



А уже с 9 мая числа штрафы за продажу детям никотиносодержащей продукции, кальянов и т. д. увеличатся до 40-60 тысяч для физических, 150-300 – для должностных и 400-600 тысяч рублей – для юридических лиц. За вовлечение подростков в их употребление придётся выложить уже от 2000 до 5000, а родителям или законным представителям несовершеннолетних – от 5 до 7 тысяч рублей.



Справки о смерти военных



С 15 мая в силу вступают два закона, упрощающих признание участников спецоперации на Украине погибшими и пропавшими без вести, а также выдачу справок об их смерти.



Так, если сведений о месте нахождения военнослужащего нет в течение шести месяцев, его могут признать безвестно отсутствующим через суд, а ещё через три члены семьи вправе инициировать процедуру признания бойца погибшим.



Таковым могут признать и военнослужащего, «который пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью», если с тех пор вестей о нём не было в течение полугода.



Правом же выдавать правки о смерти участника СВО наделили не только медицинские организации и ИП, осуществляющие медицинскую деятельность, но и другие уполномоченные лица в случае, если выдача медицинского свидетельства невозможна (порядок определит правительство).



Помощь тяжелобольным детям



С мая на специальном информационном ресурсе для помощи тяжелобольным ребятишкам начнут размещать сведения о наличии тех или иных лекарств, медизделий, технических средств реабилитации и об их перераспределении между организациями-получателями. А ещё там соберут информацию о сроках поставки препаратов и медицинских изделий для детей с орфанными (редкими и малоизученными) заболеваниями.



Маркировка соков и компотов



В середине этого месяца в стране стартует добровольный эксперимент по маркировке некоторых безалкогольных напитков. Речь о соках, компотах (фруктовых и ягодных), морсах, растительных напитках (на основе сои, орехов, злаков и семян), обычной воде в бутылках (включая минеральную и газированную), а также с сахаром или другими подслащивающими или вкусоароматическими веществами.



Цель эксперимента, который продлится до 1 февраля 2024-го – сократить объём контрафактной продукции и увеличить налоговые поступления в бюджет. По данным Высшей школы экономики, доля подделок в этом сегменте превысила 12%, пишет «Российская газета».



Фейковые товарные знаки



В конце мая начнёт действовать нововведение, касающееся товарных знаков. Обязательное условие для их регистрации – чтобы входящие в ТЗ географические названия соответствовали месту, где и производят товар. Это обеспечивает право потребителя на достоверную информацию.



- Представим, что есть производитель, зарегистрировавший когда-то товарный знак – скажем, «Алтайский мёд». При этом он никакого отношения к Алтаю не имеет, производит всё в Подмосковье, а название использует только для дополнительного привлечения внимания. А есть настоящие пчеловоды на Алтае, – поясняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко.



Налоговая тайна



С 18 мая федеральная налоговая служба (ФНС) будет обязана информировать банки о снятии умершего с налогового учёта. После кредитные учреждения должны прекратить все операции по его счетам. На эти сведения распространяется режим налоговой тайны.



Изменение призвано снизить риск мошенничества и других противоправных действий со средствами ушедших из жизни людей. Иными словами, незаконно воспользоваться платёжными картами покойного не получится.



Ранее банки узнавали о смерти клиентов при обращении к ним наследников или нотариусов либо в процессе работы с проблемной задолженностью. На это могло уйти около шести месяцев, а счета человека тем временем оставались активными. Вообще закон приняли ещё в ноябре, но он потребовал доработки программного обеспечения АИС «Налог-3», так что на его вступление в силу отвели 180 дней.



Конец электронных больничных



В мае перестанут продлевать электронные больничные, которые оформляли официально работающие пенсионеры старше 65 лет. Листки нетрудоспособности могли получить те, кого не перевели на «удалёнку» в пандемию коронавируса.



Борьба с пиратами



В морские порты России запретят заходить иностранным судам, которые занимаются незаконным рыбоводством. Исключение – если какое-то из них потерпело бедствие или оказалось в опасности.



Их проверкой займётся федеральное агентство по рыболовству. Новые меры «будут способствовать искоренению пиратского промысла», подчеркнули в нижней палате российского парламента. Изменение призвано снизить риск мошенничества и других противоправных действий со средствами ушедших из жизни людей. Иными словами, незаконно воспользоваться платёжными картами покойного не получится.Ранее банки узнавали о смерти клиентов при обращении к ним наследников или нотариусов либо в процессе работы с проблемной задолженностью. На это могло уйти около шести месяцев, а счета человека тем временем оставались активными. Вообще закон приняли ещё в ноябре, но он потребовал доработки программного обеспечения АИС «Налог-3», так что на его вступление в силу отвели 180 дней.В мае перестанут продлевать электронные больничные, которые оформляли официально работающие пенсионеры старше 65 лет. Листки нетрудоспособности могли получить те, кого не перевели на «удалёнку» в пандемию коронавируса.В морские порты России запретят заходить иностранным судам, которые занимаются незаконным рыбоводством. Исключение – если какое-то из них потерпело бедствие или оказалось в опасности.

С наступлением третьего весеннего месяца в стране начинают действовать несколько важных нововведений, которые так или иначе коснутся всех россиян, включая жителей Бурятии. С ними столкнутся получатели пенсий, люди, желающие взять ипотеку, а также близкие участников спецоперации. О грядущих изменениях подробнее – в подборке «Байкал-Daily».С мая доставку пенсий наличными «монополизируют». Приносить их на дом будут исключительно сотрудники «Почты России». До недавнего же времени примерно полтора миллионов пенсионеров пользовались услугами частных организаций, принадлежащих, как правило, банкам.В Госдуме, одобрившей закон, считают, что подобные компании не всегда хорошо исполняли свои обязательства. Там заверили: теперь никаких задержек не будет – доставка пенсий по всей России станет гарантированной и бесперебойной. Произойдёт всё автоматически, то есть никакие заявления писать не нужно.С 1-го числа Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Это касается кредитов, которые выдают на покупку квартир в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ) – то есть от застройщиков.Последние часто предлагают людям оформить ипотеку по низкой ставке за счёт увеличения стоимости самого жилья на 20-30%. Многие на это соглашаются, рассчитывая либо закрыть её досрочно, либо позже перепродать недвижимость, но уже с существенной наценкой.Коэффициенты риска вводятся для ограничения выдачи кредитов так называемым рискованным заёмщикам. Речь о тех, кто с высокой долей вероятности не сможет вернуть свой долг. При увеличении надбавок к этим коэффициентам банкам придётся резервировать больше собственных средств на случай невыплат, так что им становится просто невыгодно работать с неплатёжеспособными клиентами. Это означает, что ипотеку последним, скорее всего, не одобрят, а если и да – то под более высокий процент.Ужесточение правил регулятор объясняет ухудшением стандартов жилищного кредитования. Так, в четвёртом квартале 2022 года 44% займов выдали людям, которые тратят на их погашение более 80% своих доходов. Новшество призвано ограничить риски и для самих заёмщиков, и финансовых учреждений. ЦБ также установил надбавки для кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью (это когда в качестве гарантии заёмщик оставляет банку свою недвижимость).Ещё одно нововведение от Банка России – сделать более выгодной оплату услуг через систему быстрых платежей (СБП) для компаний, работающих в сфере ЖКХ. В мае максимальный размер банковской комиссии в СБП снизится вдвое – с 0,4% до 0,2%. С граждан при этом никакие деньги по-прежнему брать не будут.В мае в законе «О гражданской обороне» появятся два новых понятия – «оповещение населения» и «системы оповещения населения». Первое – доведение до населения сигналов и экстренной информации об опасностях, возникающих «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Второе – совокупность предназначенных для этого технических средств.С 4 мая федеральные органы исполнительной власти будут обязаны поддерживать системы оповещения в состоянии готовности. Ранее законодательство не предусматривало ответственных за их ремонт и бесперебойную работу.Взятие образцов ДНК станет обязательным для всех находящихся в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых. Соответствующий закон подписал ещё в начале февраля президент РФ Владимир Путин.