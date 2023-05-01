Сбор ДНК и конец дешёвой ипотеки: Что изменится в Бурятии в мае

В последний месяц весны жителей республики ждёт ряд новшеств
Пенсии по почте
С мая доставку пенсий наличными «монополизируют». Приносить их на дом будут исключительно сотрудники «Почты России». До недавнего же времени примерно полтора миллионов пенсионеров пользовались услугами частных организаций, принадлежащих, как правило, банкам.
В Госдуме, одобрившей закон, считают, что подобные компании не всегда хорошо исполняли свои обязательства. Там заверили: теперь никаких задержек не будет – доставка пенсий по всей России станет гарантированной и бесперебойной. Произойдёт всё автоматически, то есть никакие заявления писать не нужно.
Рискованная ипотека
С 1-го числа Центробанк повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Это касается кредитов, которые выдают на покупку квартир в новостройках по договорам долевого участия (ДДУ) – то есть от застройщиков.
Последние часто предлагают людям оформить ипотеку по низкой ставке за счёт увеличения стоимости самого жилья на 20-30%. Многие на это соглашаются, рассчитывая либо закрыть её досрочно, либо позже перепродать недвижимость, но уже с существенной наценкой.
Коэффициенты риска вводятся для ограничения выдачи кредитов так называемым рискованным заёмщикам. Речь о тех, кто с высокой долей вероятности не сможет вернуть свой долг. При увеличении надбавок к этим коэффициентам банкам придётся резервировать больше собственных средств на случай невыплат, так что им становится просто невыгодно работать с неплатёжеспособными клиентами. Это означает, что ипотеку последним, скорее всего, не одобрят, а если и да – то под более высокий процент.
Ужесточение правил регулятор объясняет ухудшением стандартов жилищного кредитования. Так, в четвёртом квартале 2022 года 44% займов выдали людям, которые тратят на их погашение более 80% своих доходов. Новшество призвано ограничить риски и для самих заёмщиков, и финансовых учреждений. ЦБ также установил надбавки для кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью (это когда в качестве гарантии заёмщик оставляет банку свою недвижимость).
Быстрые платежи за ЖКУ
Ещё одно нововведение от Банка России – сделать более выгодной оплату услуг через систему быстрых платежей (СБП) для компаний, работающих в сфере ЖКХ. В мае максимальный размер банковской комиссии в СБП снизится вдвое – с 0,4% до 0,2%. С граждан при этом никакие деньги по-прежнему брать не будут.
Оповещение населения
В мае в законе «О гражданской обороне» появятся два новых понятия – «оповещение населения» и «системы оповещения населения». Первое – доведение до населения сигналов и экстренной информации об опасностях, возникающих «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Второе – совокупность предназначенных для этого технических средств.
С 4 мая федеральные органы исполнительной власти будут обязаны поддерживать системы оповещения в состоянии готовности. Ранее законодательство не предусматривало ответственных за их ремонт и бесперебойную работу.
Сбор ДНК
Взятие образцов ДНК станет обязательным для всех находящихся в местах лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых. Соответствующий закон подписал ещё в начале февраля президент РФ Владимир Путин.
Законодатели считают, что это поспособствует раскрытию и расследованию преступлений, а по мнению экспертов, ещё и удержит злоумышленников от повторных нарушений, ведь они будут знать, что могут оставить следы ДНК, по которым их сразу вычислят. Ранее её брали только у тех, кто попал за решётку за тяжкие, особо тяжкие и любые преступления против половой неприкосновенности. Каждый вправе потребовать уничтожения своей геномной информации при появлении права на реабилитацию.
Штрафы за никотин
На днях по всей России, в том числе – в Бурятии, запретили продавать вейпы несовершеннолетним. Подростки скоро не смогут купить ни само устройство, ни комплектующие к нему, ни жидкости – независимо от того, никотиносодержащие они или нет. Торговать ими с 1 июня нельзя будет на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом или через автоматы. Разрешат лишь в розничных магазинах, да и то без открытой выкладки и демонстрации – как и в случае с сигаретами, которые сейчас прячут под прилавками и за «ширмами».
- К нам поступало много обращений по поводу вейпов от родителей и учителей, которые переживают, что это наносит вред детям. Жидкости для них содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований и способны навредить лёгким и дыхательным путям. Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе – без содержания никотина, и расходников к ним, – пояснил председатель ГД Вячеслав Володин.
Штрафы за никотин
На днях по всей России, в том числе – в Бурятии, запретили продавать вейпы несовершеннолетним. Подростки скоро не смогут купить ни само устройство, ни комплектующие к нему, ни жидкости – независимо от того, никотиносодержащие они или нет. Торговать ими с 1 июня нельзя будет на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом или через автоматы. Разрешат лишь в розничных магазинах, да и то без открытой выкладки и демонстрации – как и в случае с сигаретами, которые сейчас прячут под прилавками и за «ширмами».
- К нам поступало много обращений по поводу вейпов от родителей и учителей, которые переживают, что это наносит вред детям. Жидкости для них содержат вещества, повышающие риск развития злокачественных образований и способны навредить лёгким и дыхательным путям. Закон запрещает продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе – без содержания никотина, и расходников к ним, – пояснил председатель ГД Вячеслав Володин.
А уже с 9 мая числа штрафы за продажу детям никотиносодержащей продукции, кальянов и т. д. увеличатся до 40-60 тысяч для физических, 150-300 – для должностных и 400-600 тысяч рублей – для юридических лиц. За вовлечение подростков в их употребление придётся выложить уже от 2000 до 5000, а родителям или законным представителям несовершеннолетних – от 5 до 7 тысяч рублей.
Справки о смерти военных
С 15 мая в силу вступают два закона, упрощающих признание участников спецоперации на Украине погибшими и пропавшими без вести, а также выдачу справок об их смерти.
Так, если сведений о месте нахождения военнослужащего нет в течение шести месяцев, его могут признать безвестно отсутствующим через суд, а ещё через три члены семьи вправе инициировать процедуру признания бойца погибшим.
Таковым могут признать и военнослужащего, «который пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью», если с тех пор вестей о нём не было в течение полугода.
Правом же выдавать правки о смерти участника СВО наделили не только медицинские организации и ИП, осуществляющие медицинскую деятельность, но и другие уполномоченные лица в случае, если выдача медицинского свидетельства невозможна (порядок определит правительство).
Помощь тяжелобольным детям
С мая на специальном информационном ресурсе для помощи тяжелобольным ребятишкам начнут размещать сведения о наличии тех или иных лекарств, медизделий, технических средств реабилитации и об их перераспределении между организациями-получателями. А ещё там соберут информацию о сроках поставки препаратов и медицинских изделий для детей с орфанными (редкими и малоизученными) заболеваниями.
Маркировка соков и компотов
В середине этого месяца в стране стартует добровольный эксперимент по маркировке некоторых безалкогольных напитков. Речь о соках, компотах (фруктовых и ягодных), морсах, растительных напитках (на основе сои, орехов, злаков и семян), обычной воде в бутылках (включая минеральную и газированную), а также с сахаром или другими подслащивающими или вкусоароматическими веществами.
Цель эксперимента, который продлится до 1 февраля 2024-го – сократить объём контрафактной продукции и увеличить налоговые поступления в бюджет. По данным Высшей школы экономики, доля подделок в этом сегменте превысила 12%, пишет «Российская газета».
Фейковые товарные знаки
В конце мая начнёт действовать нововведение, касающееся товарных знаков. Обязательное условие для их регистрации – чтобы входящие в ТЗ географические названия соответствовали месту, где и производят товар. Это обеспечивает право потребителя на достоверную информацию.
- Представим, что есть производитель, зарегистрировавший когда-то товарный знак – скажем, «Алтайский мёд». При этом он никакого отношения к Алтаю не имеет, производит всё в Подмосковье, а название использует только для дополнительного привлечения внимания. А есть настоящие пчеловоды на Алтае, – поясняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Налоговая тайна
С 18 мая федеральная налоговая служба (ФНС) будет обязана информировать банки о снятии умершего с налогового учёта. После кредитные учреждения должны прекратить все операции по его счетам. На эти сведения распространяется режим налоговой тайны.
Изменение призвано снизить риск мошенничества и других противоправных действий со средствами ушедших из жизни людей. Иными словами, незаконно воспользоваться платёжными картами покойного не получится.
Ранее банки узнавали о смерти клиентов при обращении к ним наследников или нотариусов либо в процессе работы с проблемной задолженностью. На это могло уйти около шести месяцев, а счета человека тем временем оставались активными. Вообще закон приняли ещё в ноябре, но он потребовал доработки программного обеспечения АИС «Налог-3», так что на его вступление в силу отвели 180 дней.
Конец электронных больничных
В мае перестанут продлевать электронные больничные, которые оформляли официально работающие пенсионеры старше 65 лет. Листки нетрудоспособности могли получить те, кого не перевели на «удалёнку» в пандемию коронавируса.
Борьба с пиратами
В морские порты России запретят заходить иностранным судам, которые занимаются незаконным рыбоводством. Исключение – если какое-то из них потерпело бедствие или оказалось в опасности.
Их проверкой займётся федеральное агентство по рыболовству. Новые меры «будут способствовать искоренению пиратского промысла», подчеркнули в нижней палате российского парламента.