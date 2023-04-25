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В Улан-Удэ жильцы дома устроили жуткую помойку под окнами

В Улан-Удэ жильцы дома устроили жуткую помойку под окнами
Общество,  Фото:vk.com/zloi_03
Очевидцы утверждают, что туда выбрасывают даже дохлых животных

В местном паблике zloi_03 во «ВКонтакте» разместили несколько фотографий, сделанных на улице Октябрьская, 17 – это в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На кадрах – пластиковые бутылки, пакеты, чёрные мешки с какими-то отходами и старые потрёпанные куртки.

Увиденное шокировало автора снимков.

- Что за свиньи здесь живут? Из окон летят мусор и одежда. Дохлых животных тоже туда выбрасывают. Водители не могут нормально подъехать, чтобы разгрузиться. Реально деграданты, – заявил он.

В комментариях жители бурятской столицы заявили: по этому адресу находится общежитие.

- Там реально 80% таких живёт. Ещё и на Комсомольской есть пара подобных домов, – заявил один из подписчиков.

Интернет-пользователи задались вопросом, кто должен убирать стихийную свалку около жилых домов. Как сообщал «Байкал-Daily», конце марта в популярном местном сообществе «Аноним 03» во «ВКонтакте» опубликовали фото, сделанное около посёлка Таёжный в Улан-Удэ. Возле деревьев валялись пакеты, пластиковые бутылки, покрышки, упаковки из-под еды и даже что-то, отдалённо напоминающее кусок линолеума.

- Весна. Расцвела помойка за посёлком Таёжный. Зверя нет страшней, чем человек, – говорилось в комментарии к снимкам.

Участники группы предположили, что мусор в лесу выбрасывают нечистоплотные местные жители, которых тут же и окрестили свиньями.

мусор соцсети

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