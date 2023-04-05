Врачи из Бурятии нашли эликсир молодости

В РКБ раскрыли секрет долголетия



Накануне в Улан-Удэ устроили профилактическую лекцию для ветеранов, посвящённую всемирному дню здоровья – он ежегодно отмечается 7 апреля. Руководитель регионального сосудистого центра республиканской клинической больницы (РКБ) имени Н.А. Семашко, врач-кардиолог Оюна Донирова рассказала участникам мероприятия о сердечно-сосудистых заболеваниях и о том, как прожить дольше.



Один из секретов долголетия в том, что следует больше учиться. Научно доказано: люди, постоянно тренирующие свой мозг, живут дольше. Второе правило – высыпаться. Недостаток сна увеличивает риск заболеть раком кишечника и груди, а ещё провоцирует диабет, болезни сердца и ожирение. Третье – активнее общаться с другими людьми и поддерживать отношения с друзьями и знакомыми.



- Нужно больше двигаться – давно известно, что физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не заменит их, – рассказали на официальной странице РКБ во «ВКонтакте». – Правильно питайтесь. Необходимо выпивать около двух литров воды день, употреблять до 1,2 грамма белка на килограмм веса, ограничить легкоусвояемые углеводы и съедать не менее пяти порций фруктов и овощей в день.



Среди других советов – следить за артериальным давлением, бороться с «плохим» холестерином, отказаться от курения и алкоголя, вовремя принимать рекомендованные препараты и регулярно проходить медосмотры.

