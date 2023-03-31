Агинские супруги отметили «золотую свадьбу» в музее

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

Юбилей отпраздновала семья из окружного центра



В Агинском Бурятском округе супруги Валерий Семёнович и Нина Васильевна Елановы отметили 50 лет совместной жизни. Торжество в их честь прошло в стенах Агинского краеведческого музея.



- 2023 год указом президента России объявлен Годом педагога и наставника. В музее были запланированы мероприятия, посвящённые женщинам-педагогам и наставникам. Супруг в нашей паре юбиляров – наставник, а супруга – педагог, поэтому решено было объединить торжества, - рассказала заведующая отделом ЗАГС Агинского района Евгения Балданова.



Глава семейства после окончания средней школы отслужил в рядах Советской армии. Работал инженер-механиком. Вся трудовая деятельность молодого коммуниста Еланова была связана с комсомольско-партийной деятельностью – работал первым секретарём Агинского райкома ВЛКСМ, первым секретарём Агинского окружкома ВЛКСМ, парторгом колхоза «Путь Ильича» Могойтуйского района, позже работал в профтехучилище, школе ДОСААФ РОСТО.



Его супруга проработала педагогом 47 лет. За добросовестный труд она награждена знаком «Почётный работник общего образования РФ», имеет звание «Ветеран труда».



Юбиляры родили и воспитали двоих детей, подрастают четыре внучки и два внука. Кроме родных и друзей семьи, на праздник пришли представители городского округа посёлка Агинское, коллеги-учителя, а также множество учеников. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

