Агинские супруги отметили «золотую свадьбу» в музее

Юбилей отпраздновала семья из окружного центра
В Агинском Бурятском округе супруги Валерий Семёнович и Нина Васильевна Елановы отметили 50 лет совместной жизни. Торжество в их честь прошло в стенах Агинского краеведческого музея.
- 2023 год указом президента России объявлен Годом педагога и наставника. В музее были запланированы мероприятия, посвящённые женщинам-педагогам и наставникам. Супруг в нашей паре юбиляров – наставник, а супруга – педагог, поэтому решено было объединить торжества, - рассказала заведующая отделом ЗАГС Агинского района Евгения Балданова.
Глава семейства после окончания средней школы отслужил в рядах Советской армии. Работал инженер-механиком. Вся трудовая деятельность молодого коммуниста Еланова была связана с комсомольско-партийной деятельностью – работал первым секретарём Агинского райкома ВЛКСМ, первым секретарём Агинского окружкома ВЛКСМ, парторгом колхоза «Путь Ильича» Могойтуйского района, позже работал в профтехучилище, школе ДОСААФ РОСТО.
Его супруга проработала педагогом 47 лет. За добросовестный труд она награждена знаком «Почётный работник общего образования РФ», имеет звание «Ветеран труда».
Юбиляры родили и воспитали двоих детей, подрастают четыре внучки и два внука. Кроме родных и друзей семьи, на праздник пришли представители городского округа посёлка Агинское, коллеги-учителя, а также множество учеников. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
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