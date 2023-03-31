31 марта

30 марта

Популярное

Агинские супруги отметили «золотую свадьбу» в музее

Агинские супруги отметили «золотую свадьбу» в музее
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
Юбилей отпраздновала семья из окружного центра

В Агинском Бурятском округе супруги Валерий Семёнович и Нина Васильевна Елановы отметили 50 лет совместной жизни. Торжество в их честь прошло в стенах Агинского краеведческого музея.

- 2023 год указом президента России объявлен Годом педагога и наставника. В музее были запланированы мероприятия, посвящённые женщинам-педагогам и наставникам. Супруг в нашей паре юбиляров – наставник, а супруга – педагог, поэтому решено было объединить торжества, - рассказала заведующая отделом ЗАГС Агинского района Евгения Балданова.

Глава семейства после окончания средней школы отслужил в рядах Советской армии. Работал инженер-механиком. Вся трудовая деятельность молодого коммуниста Еланова была связана с комсомольско-партийной деятельностью – работал первым секретарём Агинского райкома ВЛКСМ, первым секретарём Агинского окружкома ВЛКСМ, парторгом колхоза «Путь Ильича» Могойтуйского района, позже работал в профтехучилище, школе ДОСААФ РОСТО.

Его супруга проработала педагогом 47 лет. За добросовестный труд она награждена знаком «Почётный работник общего образования РФ», имеет звание «Ветеран труда».

Юбиляры родили и воспитали двоих детей, подрастают четыре внучки и два внука. Кроме родных и друзей семьи, на праздник пришли представители городского округа посёлка Агинское, коллеги-учителя, а также множество учеников. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
юбилей свадьба Агинский Бурятский округ семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ объявлен конкурс скворечников
В Улан-Удэ объявлен конкурс скворечников
Общество, 31.03.2023
Выставка работ состоится 15 апреля
Иркутянам рассказали о землетрясениях в городе
Иркутянам рассказали о землетрясениях в городе
Общество, 31.03.2023
Им посоветовали избегать последствий ожидаемых землетрясений
Агинские супруги отметили «золотую свадьбу» в музее
Агинские супруги отметили «золотую свадьбу» в музее
Общество, 31.03.2023
Юбилей отпраздновала семья из окружного центра
Военнослужащие Бурятии участвовали в «Едином дне РЭБ»
Военнослужащие Бурятии участвовали в «Едином дне РЭБ»
Общество, 31.03.2023
Комплексы радиоэлектронной борьбы нарушили планы условного противника
«Мы же не миллионеры»: В селе Бурятии жильцы дома жалуются на жуткую сырость
«Мы же не миллионеры»: В селе Бурятии жильцы дома жалуются на жуткую сырость
Общество, 31.03.2023
Людям приходится своими силами откачивать воду из подвалов и подъездов
В Бурятии изменятся правила предоставления субсидий на коммуналку
В Бурятии изменятся правила предоставления субсидий на коммуналку
Общество, 31.03.2023
Нововведение начнёт действовать уже с 1 апреля
На Байкале стартовал «Кубок двух озёр»
На Байкале стартовал «Кубок двух озёр»
Общество, 31.03.2023
Второй этап хоккейного турнира пройдёт на льду Хубсугула
Задолженность по зарплате в Бурятии оценили в 365 тысяч
Задолженность по зарплате в Бурятии оценили в 365 тысяч
Общество, 31.03.2023
Деньги своим сотрудникам остались должны только «Бурятские авиалинии»
В сёлах Бурятии повысят финансовую доступность
В сёлах Бурятии повысят финансовую доступность
Общество, 31.03.2023
В пилотном проекте примут участие 5 населённых пунктов
На Дальнем Востоке собираются упростить таможенные процедуры
На Дальнем Востоке собираются упростить таможенные процедуры
Общество, 31.03.2023
Заняться эти вопросом поручено таможенной службе
Изменится расписание поездов, проходящих через Улан-Удэ
Изменится расписание поездов, проходящих через Улан-Удэ
Общество, 31.03.2023
Расписание временно поменяется с апреля по июнь
Театр из Улан-Удэ выиграл гран-при детского фестиваля
Театр из Улан-Удэ выиграл гран-при детского фестиваля
Общество, 31.03.2023
В Селенгинском районе завершился театральный конкурс «В гостях у принцессы Алтан Хайша – Золотые ножницы»
В ДФО до конца года хотят решить проблему с обманутыми дольщиками
В ДФО до конца года хотят решить проблему с обманутыми дольщиками
Общество, 31.03.2023
Такая задача поручена главам регионов Дальнего Востока
В микрорайоне Улан-Удэ отловили 11 собак
В микрорайоне Улан-Удэ отловили 11 собак
Общество, 31.03.2023
Очередной рейд проходил в Аршане

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^