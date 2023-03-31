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В Бурятии проведут региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Бурятии проведут региональный чемпионат «Абилимпикс»
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём примут участие инвалиды и лица с ограниченными возможностями

В период с 19 по 21 апреля в Бурятии, на базе Байкальского многопрофильного колледжа пройдёт VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс» по двум компетенциям: «Документационное обеспечение управления и архивоведение» и «Предпринимательство».

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, документационное обеспечение управления – это профессиональная деятельность, напрямую связанная с поиском, аккумулированием, хранением, представлением накопленной информации и документов. В наши дни специалист ДОУ – это первый помощник руководителя любого управленческого звена. В то же время, освоение навыков по компетенции «Предпринимательство» позволяет вести свой бизнес в любой сфере деятельности, а также способствует успешной работе по найму в коммерческих и некоммерческих организациях.

Напомним, что «Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1972 года. Сейчас в международном движении принимает участие более 50 стран мира. Россия присоединилась к движению в 2014 году.

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