В Бурятии готовятся к нашествию ящура из соседней Монголии

В республике ужесточат контроль за ввозом мяса и сельхозживотных



Накануне в правительстве Бурятии состоялось заседание противоэпизоотической комиссии, посвящённое профилактике ящура на фоне ухудшающейся ситуации в соседней Монголии. Об его вспышке в стране предупредили на днях и приграничные районы Забайкалья.



Ящур относится к особо опасным заболеваниям парнокопытных животных. Люди тоже могут подхватить его при употреблении сырого молока заражённого скота и продуктов его переработки, однако от человека к человеку вирус не передаётся.



В республике для своевременного выявления ящура регулярно проводят лабораторные исследования биоматериалов крупного рогатого скота. В ушедшем 2022 году сделали 930. В 2023-ем, помимо КРС, хотят охватить ещё и мелкий скот (МРС).



Чтобы не допустить вспышки заболевания, ответственным службам дали ряд поручений. Отдельное внимание уделят диким животных, в особенности – на приграничных территориях.



- Сезонная миграция дзеренов из Монголии в Забайкальский край ставит под угрозу экономику Бурятии, поскольку монгольские антилопы являются природным резервуаром ящура, – пояснили в республиканском управлении ветеринарии.



Кроме того, в регионе ужесточат контроль за ввозом мяса и скота.



- В планах – организовать работу по недопущению несанкционированного перемещения сельхозживотных, мяса и мясных товаров в Бурятию с непризнанных и неблагополучных по ящуру зон, – добавили в учреждении.



