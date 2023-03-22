Стартовала предварительная регистрация на мероприятие
Традиционно на майские праздники, с 28 апреля по 1 мая, в Окинском районе Бурятии пройдёт горный фестиваль «Мунку-Сардык». В рамках мероприятия состоятся массовые восхождения, соревнования по скоростному восхождению «Вертикальный километр» до озера Эхой, соревнования по ски-кроссу, бордер-кроссу, фрирайд, ски-тур по району.
Уже открыта предварительная регистрация на фестиваль. Традиционно дипломы, значки медали получат только зарегистрированные участники, сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».
Возрастное ограничение: 0+.
В горах Бурятии пройдёт фестиваль «Мунку-Сардык»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятия нацелены на популяризацию тибетской медицины в республике
Очный этап состоится в июне в Москве
Стартовала предварительная регистрация на мероприятие
В рамках мероприятия состоится открытие выставки творческих работ детей с аутизмом
Любителей природы приглашают на праздник соболей Грома и Тучки
Региональный зимний чемпионат завершился в Агинском
За добытых волков дадут разрешения на добычу копытных или медведя
Пока в школе идут подготовительные работы
Общеобразовательные учреждения города победили на федеральном конкурсе
Мальчика назвали Никитой
В столице республики проходит городской конкурс педагогов
Гала-концерт фестиваля состоится в последний день марта
Согласованы тарифы на полёты по семи социально значимым направлениям
Пройти её можно будет на площади Советов
В столице Бурятии провели конкурс «Эрхим багша»