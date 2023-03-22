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В горах Бурятии пройдёт фестиваль «Мунку-Сардык»

В горах Бурятии пройдёт фестиваль «Мунку-Сардык»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стартовала предварительная регистрация на мероприятие

Традиционно на майские праздники, с 28 апреля по 1 мая, в Окинском районе Бурятии пройдёт горный фестиваль «Мунку-Сардык». В рамках мероприятия состоятся массовые восхождения, соревнования по скоростному восхождению «Вертикальный километр» до озера Эхой, соревнования по ски-кроссу, бордер-кроссу, фрирайд, ски-тур по району.

Уже открыта предварительная регистрация на фестиваль. Традиционно дипломы, значки медали получат только зарегистрированные участники, сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».

Возрастное ограничение: 0+.
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