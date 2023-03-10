В Бурятии осуждённым рассказали о Белом месяце

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В исправительном учреждении прошло тематическое мероприятие



Учащимся вечерней школы при исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрске рассказали об истории праздника Белого месяца.



Осуждённые узнали о традициях и обычаях праздника и приняли участие в викторине на пройдённую тематику. Также они приняли активное участие в состязаниях по шашкам, шахматам, нардам и бурятской национальной игре – шагай наадан, прошедших в школе на прошлой неделе.



По итогам мероприятий выявлены победители. Все участникам вручены призы, а победителей наградили грамотами и именными подарками, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

