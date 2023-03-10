В исправительном учреждении прошло тематическое мероприятие
Учащимся вечерней школы при исправительной колонии №1 в городе Гусиноозёрске рассказали об истории праздника Белого месяца.
Осуждённые узнали о традициях и обычаях праздника и приняли участие в викторине на пройдённую тематику. Также они приняли активное участие в состязаниях по шашкам, шахматам, нардам и бурятской национальной игре – шагай наадан, прошедших в школе на прошлой неделе.
По итогам мероприятий выявлены победители. Все участникам вручены призы, а победителей наградили грамотами и именными подарками, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённым рассказали о Белом месяце
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